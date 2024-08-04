Алёна Ланская повзрослела – белорусская певица о премьере клипа

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Алена Ланская.
«Это разные планеты». Алена Ланская о разнице между белорусским и российским шоу-бизнесом (подробности).
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С премьерой клипа!
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Спасибо! Спасибо, что отметили! Для меня это тоже событие, потому что каждый раз. Когда ты создаешь песню, делаешь видео, это твой маленький проект, как маленький ребенок, который ты не знаешь чем закончится…
Александр Осенко:
Сами принимаете участие? Сценарий, режиссура…
Алена Ланская:
Конечно. Бывают такие моменты, когда я сама и сочиняю музыку, и снимаю видео. Как раз песня «Прилетай» – это полностью моя режиссерская работа. И мой спродюсированный проект: красивые поля, цветущие деревья, весна.
А здесь уже Алена Ланская немножко повзрослела. В моих последних работах Алена Ланская раскрывается немножко с другой стороны, новые грани артистки.
Александр Осенко:
Для какой это аудитории? Для российской, белорусской?
Алена Ланская:
Так как у нас сейчас идет активное интегрирование наших стран, славянские люди никогда не были разделены. В нас есть определенная сила. Мой музыкальный материал ориентирован и на территорию Беларуси, и на территорию России. Единственное, что там другие правила игры, все немножко жестче. Материал должен быть действительно высокого класса, потому что публика там очень избалована.
Сердце Алены Ланской занято! Пообщались с певицей о личной жизни.