Алёна Ланская повзрослела – белорусская певица о премьере клипа

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Алена Ланская.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Спасибо! Спасибо, что отметили! Для меня это тоже событие, потому что каждый раз. Когда ты создаешь песню, делаешь видео, это твой маленький проект, как маленький ребенок, который ты не знаешь чем закончится…

Александр Осенко:

Сами принимаете участие? Сценарий, режиссура…

Алена Ланская:

Конечно. Бывают такие моменты, когда я сама и сочиняю музыку, и снимаю видео. Как раз песня «Прилетай» – это полностью моя режиссерская работа. И мой спродюсированный проект: красивые поля, цветущие деревья, весна.

А здесь уже Алена Ланская немножко повзрослела. В моих последних работах Алена Ланская раскрывается немножко с другой стороны, новые грани артистки.