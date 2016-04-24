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Алексей Гросс: любопытные факты о представителе Беларуси на «Славянском базаре – 2016»

24 апреля 2016 14:59
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Новости Беларуси. О том, что в отечественном шоу-бизнесе появилось новое имя, заговорили еще в 2012 году. Тогда Алексей Гросс занял второе место в белорусском отборе международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна», тогда же вошел в десятку финалистов в ходе национального отборочного тура конкурса Евровидение – 2013. После у Алексея будет множество концертов и проектов. Его даже назовут «модным молодежным трендом». Впрочем, для самого Лёши все начиналось в 1998 году. Ударно. И это – буквально.

Подробности смотрите в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.  

# Культура # Алексей Гросс # Славянский базар в Витебске-2016

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