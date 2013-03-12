Ансамбль «Случчанскія святкі» представит Беларусь на международном фольклорном фестивале в Париже

Новости Беларуси. Ансамбль народной песни и музыки «Случчанскія святкі» представит Беларусь на международном фольклорном фестивале в Париже. Форум пройдет в конце марта. Коллектив во французскую столицу отправится вместе с танцорами ансамбля «Конфетти». На суд международного жюри «Случчанскія святкі» представят несколько номеров, каждый отражает белорусскую национальность. К слову, фестиваль такого масштаба в послужном списке случчан далеко не первый, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Протосевич, начальник народного ансамбля народной песни и музыки «Случчанскія святкі»:

Мы не первый раз участвуем в международных фестивалях. Начинали с международных фестивалей в Украине, в Крыму, где становились неоднократными лауреатами. Затем был большой фестиваль славянских культур на Кубани, откуда мы и привезли гран-при. А самое большое достижение - в 2010 году Европейский фольклорный чемпионат в Болгарии – гран-при, 4 диплома, золотая медаль. А теперь вот Париж.