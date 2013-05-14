Евровидение-2013. Сегодня вечером белоруска Алёна Ланская выступит в первом полуфинале

Новости Швеции. В 22.00 по белорусскому времени в шведском Мальмё состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидние-2013».

За право выхода в финал престижного конкурса сегодня поборются исполнители из 16 стран: Австрии, Эстонии, Словении, Хорватии, Дании, России, Украины, Голландии, Черногории, Литвы, Молдовы, Ирландии, Кипра, Бельгии, Сербии и Беларуси. Напомним, нашу страну в этом году представит Алёна Ланская. С главной евровизийной сцены девушка споёт о солнечной планете Solayoh.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Solayoh... Для кого-то это место, для кого-то планета, для кого-то это миг. В моем понимании «Solayoh» – это планета, где живут добрые счастливые люди, которые верят в чудеса, где постоянно звучит музыка. И все, что со мной сейчас происходит, то, что я являюсь представителем на «Евровидении» от Беларуси – это огромное чудо. Это огромный результат, к которому я шла долгие годы, в который вложено много трудов. «Solayoh» можешь быть у каждого. Это место, где человек был счастлив, это и миг счастья, который человек пережил и хочет снова почувствовать это состояние эйфории. Возможно, для женщины это будет самый главный момент в ее жизни – рождение ребенка, и она хочет почувствовать то вдохновение, которое она испытывала. Поэтому, когда вы слышите песню «Solayoh», переместитесь на три минуты в то состояние счастья, которое у вас когда-то было.

На евровизийной сцене Ланская появится из двухметрового дискобола – сияющего шара, так называемого символа планеты Solayoh. Вторую часть выступления Алёна будет танцевать. Завершится номер белорусов фейерверками. Специально к конкурсу певице заказывали в Москве ушные мониторы. Для этого у Ланской брали слепки ушных раковин.

На сцене «Malmo Arena» с белоруской будут находиться две бэк-вокалистки из Сербии, три танцора: один – из Германии, второй – из Словении, а третий, афроамериканец будет выступать и на подтанцовке, и на бэк-вокале. Сербский хореограф уверен, что после выступления телезрители будут не только подпевать слова из припева, но и повторять танцевальные движения. Продюсер Алёны, Дмитрий Баранов не сомневается, жест «ча-ча» в исполнении Ланской непременно станет одной из фишек белорусов (смотрите видео с репетиции в Мальмё).

Напомним, постановкой номера Алёны Ланской занимался сербский хореограф, над сценическим образом работали греческие стилисты и визажисты. Продюсер певицы считает, что международная команда – «единственный верный путь, который помогает преодолевать границы и давать какой-то результат».

Представители белорусской делегации никаких прогнозов по поводу выхода в финал нашей конкурсантки не делают: боятся сглазить. Сама Алёна держится молодцом. «Я готова сделать все, что в моих силах, чтобы достойно представить свою страну», – обещает артистка.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Сегодня самый важный день, к которому я и команда Продюсерского центра «Спамаш» готовились 5 месяцев. В 22.00 по белорусскому времени начнется прямая трансляция первого полуфинала Международного конкурса песни «Евровидение-2013». Я выступаю под номером 11. Мне очень важна ваша поддержка. Я абсолютно готова к сегодняшнему выступлению, выйти на сцену со своей командой и сделать все возможное, чтобы шоу получилось действительно незабываемым.

Белорусские телезрители смогут проголосовать за любого понравившегося артиста первого полуфинала, кроме представителя своей страны.