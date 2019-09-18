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Она показала свадебное платье. Паулина Андреева опубликовала первое фото с торжества

18 сентября 2019 11:39
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Новости России. Паулина Андреева впервые показала свадебное платье. 

Актриса поделилась снимком на своей странице в Instagram. На фото девушка находится в роскошном зале, в белом платье и с букетом в руках. 

Это первый снимок свадебного платья Андреевой. В день церемонии – 17 сентября – журналистам не удалось сделать фото пары. Федор Бондарчук и Паулина Андреева попали в зал, где проходила церемония, с запасного входа. 

 Пять фактов о свадьбе актрисы и режиссера здесь

Она показала свадебное платье. Паулина Андреева опубликовала первое фото с торжества-1

Фото: instagram.com/_paulina_andreeva_

Торжество прошло в Санкт-Петербурге, на родине невесты. На церемонии присутствовали около 200 гостей, а сама свадьба была очень закрытой – пара попросила не публиковать фото в соцсетях. 

Близкий друг Федора Бондарчука – продюсер Александр Роднянский – отметил, что режиссер никогда не был таким счастливым, как после знакомства с актрисой. 

«Счастье Паулины и Федора так очевидно». Близкий друг Бондарчука рассказал подробности его свадьбы с Андреевой (читать далее). 

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