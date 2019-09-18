Она показала свадебное платье. Паулина Андреева опубликовала первое фото с торжества

Новости России. Паулина Андреева впервые показала свадебное платье.
Актриса поделилась снимком на своей странице в Instagram. На фото девушка находится в роскошном зале, в белом платье и с букетом в руках.
Это первый снимок свадебного платья Андреевой. В день церемонии – 17 сентября – журналистам не удалось сделать фото пары. Федор Бондарчук и Паулина Андреева попали в зал, где проходила церемония, с запасного входа.
Пять фактов о свадьбе актрисы и режиссера здесь.
Фото: instagram.com/_paulina_andreeva_
Торжество прошло в Санкт-Петербурге, на родине невесты. На церемонии присутствовали около 200 гостей, а сама свадьба была очень закрытой – пара попросила не публиковать фото в соцсетях.
Близкий друг Федора Бондарчука – продюсер Александр Роднянский – отметил, что режиссер никогда не был таким счастливым, как после знакомства с актрисой.
«Счастье Паулины и Федора так очевидно». Близкий друг Бондарчука рассказал подробности его свадьбы с Андреевой (читать далее).