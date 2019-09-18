Она показала свадебное платье. Паулина Андреева опубликовала первое фото с торжества

Новости России. Паулина Андреева впервые показала свадебное платье.

Актриса поделилась снимком на своей странице в Instagram. На фото девушка находится в роскошном зале, в белом платье и с букетом в руках.

Это первый снимок свадебного платья Андреевой. В день церемонии – 17 сентября – журналистам не удалось сделать фото пары. Федор Бондарчук и Паулина Андреева попали в зал, где проходила церемония, с запасного входа.