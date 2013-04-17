Евровидение-2013. Повторит ли любимчик женщин «соловей» Фарид Мамедов из Азербайджана успех Ell & Nikki?

Новости Азербайджана. Согласно букмекерским ставкам, Фарид Мамедов, представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013», входит в число фаворитов. В Мальмё Мамедов исполнит лирическую балладу на английском «Hold me». Напомним, самые высокие шансы на победу остаются у Эммели де Форест из Дании (композиция «Only Teardrops») и у Маргарет Бергер из Норвегии (композиция «I Feed You My Love»).

Фарид Мамедов, представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Моя жизненная позиция – идти до конца во всем, что я делаю. Я давно смотрел «Евровидение», всегда хотел выступить. Представить Азербайджан на высоком уровне на «Евровидении 2013» – это моя мечта и я иду за своей мечтой.

Слова евровизийной «Hold me» написал Джон Баллард и Ральф Чарли, музыку – Димитрис Контопулос, греческий композитор. Контопулос в «Евровидении» не новичок: среди самых успешных его работ – аранжировка композиций «Work Your Magic» для белоруса Димы Колдуна, авторство песен «Shady Lady» для украинки Ани Лорак и «This is our Night» для грека Сакиса Руваса.

В рамках промотура Мамедов посетил Рим, Афины, Вильнюс. В Литве Фарид презентовал конкурсную «Hold me» в сопровождении хора, что произвело впечатление не только на местную публику. Литовские журналисты назвали Мамедова «одним из лучших вокалистов, появившихся в Азербайджане в последние годы».

Талант Мамедова высоко оценивают метры музыкальной индустрии, среди которых Робертино Лоретти. Знаменитый итальянец во время мастер-классов в Баку пришёл в восторг от вокальных данных Фарида. «Я бывал на многих фестивалях, во многих странах мира слышал вокальное исполнение молодых, но никогда не слышал такого голоса, как у Фарида Мамедова. Потрясающий голос! Его ждет великое будущее. Браво!» – отметил Лоретти.



Музыка для Мамедова – не просто увлечение. C 6 лет он занимается вокалом у Айбениз Гашимовой, заслуженной артистки Азербайджана.

Айбениз Гашимова, заслуженная артистка Азербайджана, педагог по вокалу:

Как педагог я безмерно счастлива, что Фарид, который учится у меня с шести лет, получил право представлять Азербайджан на «Евровидении 2013». Фарид – мой первый ученик, я взрастила его в своем сердце, как родная мать, и никогда не отделяла его от своей дочери Айнишан. С тех пор прошло 16 лет, и сегодня у меня перед глазами проходит его творческий путь. Помню, как в 2004 году, когда Фариду было всего 11 лет, он стал серебряным призером на международном фестивале на Украине. Причем все говорили, что он достоин именно первого места. Более того, вы не представляете, как дался ему этот успех! Накануне он горел от температуры 39-40 градусов, у него был сильнейший стоматит, и я пошла в аптеку и накупила лекарств, чтобы он смог петь вживую. Но и это не все. Режиссером фестиваля был армянин, и он, специально, заранее пустил «минусовку», чтобы Фарид растерялся. Фарид в этот момент был не на сцене, а в зале, и хорошо, что у него в руках был микрофон и он не растерялся. Прямо из зала, исполняя рок-н-ролл, поднялся на сцену и удивил всех своим исполнением.

Судя по всему удивлять не только публику, но и именитых музыкантов – конёк Фарида Мамедова. На днях азербайджанский певец приступил к работе с известным греческим режиссером-постановщиком Фокасом Евангелиносом. Как пишут азербайджанские СМИ, «несмотря на изнурительные ежедневные репетиции, вокальные и танцевальные занятия, включая работу в тренажерном зале, Фарид демонстрировал высокий уровень профессионализма и энергии, что продлевало эти репетиции до поздней ночи».

Фокас Евангелинос, греческий режиссёр-постановщик:

Это мое первое Евровидение за четыре последних года. Когда я услышал демо-версию «Hold Me», созданную Димитрисом, я ощутил что-то неописуемое! Позже, когда я увидел исполнение Фарида на сцене, все совпало в моей голове, и внезапно родилась идея для постановки. Это действительно уникальное и очень органичное сочетание исполнителя и песни.

За плечами режиссёра Евангелиноса – постановка незабываемых евровизийных номеров для Ани Лорак, Димы Билана, Сакиса Руваса, Елены Папаризу. Конкурсная «Hold Me» дала Фокасу возможность возобновить сотрудничество с композитором Димитрисом Контопулосом. Напомним, постановкой номера Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013», займётся сербский хореограф, над сценическим образом работают греческие стилисты и визажисты. С Фаридом Мамедовым нашу артистку связывают дружеские отношения, Алёна считает, что его композиция достойна того, чтобы пройти в финал «Евровидения».

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

С Фаридом Мамедовым мы в дружеских отношениях, песня у него хорошая, я от всей души желаю ему удачи. Пройдет ли Беларусь в финал в этом году зависит от наших сил. Я рассчитываю на свои силы и свою команду. И удача нам, конечно же, тоже пригодится. Конкурс «Евровидение» очень непредсказуемый, поэтому предполагать и гадать я не буду, но мы, безусловно, надеемся на хороший результат.

Фарид Мамедов с песней «Hold Me» выступит во втором полуфинале конкурса «Евровидение» в Мальмё 16 мая. Белоруска Алёна Ланская споёт в первом полуфинале 14 мая. Она выступит под номером 11. В этот день за право выхода в финал будут бороться исполнители из 16 стран, среди которых Дания, Хорватия, Украина, Голландия, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Кипр, Черногория, Бельгия и Молдова.

Справка ctv.by

21-летний Фарид Мамедов – солист группы «Бюльбюлляр» («Соловьи»). В шестнадцать лет Фарид сам начал писать песни. Своим кумиром молодой человек называет Стиви Уандера. Главным источником вдохновения для Фарида всегда была азербайджанская национальная музыка, а также стили «soul», «jazz», «pop».



Азербайджан дебютировал на «Евровидении» в 2008 году. В 2009 году страну на престижном конкурсе представлял Араш в дуете с певицей Айсель, тогда он стали бронзовымм призерами. Спустя два года, в 2011 году, в Дюссельдорфе (Германия) азербайджанский дуэт Ell & Nikki (Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал) принес своей стране победу с песней «Running Scared» и право проведения конкурса. Конкурс «Евровидение-2012» прошел в мае прошлого года в Baku Crystal Hall.