Евровидение-2013. Анук из Голландии, наверно, единственная, кто заранее рассчитывает на .... поражение в конкурсе

Новости Нидерландов. Певица Анук, представительница Голландии на «Евровидении-2013», по мнению букмекеров, входит в пятёрку фаворитов этого конкурса. В Мальмё девушка исполнит композицию «Birds». Торе Йоханссон, швед, продюсирующий певицу, уверен: шансы на победу Анук ничтожно малы хотя бы потому, что песня – не формат «Евровидения».

Торе Йоханссон, шведский продюсер:

Песня не была написана специально для «Евровидения». У нас нет абсолютно никаких шансов на победу. Это очень сложная музыка с большим количеством аккордов, совсем не похожая на те композиции, которые обычно побеждают на «Евровидении».

Как бы то ни было, выход в финал «Евровидения» уже станет для Голландии успехом: конкурсантам, представляющим страну на этом конкурсе, начиная с 2004 года, ни разу не удавалось попасть в финал. Напомним, самые высокие шансы на победу остаются у Эммели де Форест из Дании (композиция «Only Teardrops») и у Маргарет Бергер из Норвегии (композиция «I Feed You My Love»).

37-летняя Анук достаточно известная персона в индустрии музыки Нидерландов и Бельгии. На протяжении многих лет она занимает лидирующие позиции в нидерландских, бельгийских и международных чартах. За свою певческую карьеру Анук выпустила восемь студийных альбомов. Критики характеризуют её музыкальный стиль как смесь Джоан Осборн, Мелиссы Этеридж и Аланис Мориссетт.



Певица обещает, что на сцене «Malmo Arena» будет самой собой: без актёрства, излишеств и приукрашиваний. Команда артистки с ней солидарна: «это будет максимально простое выступление», возможно, на сцену выйдут бэк-вокалисты.

Тысячи экспертов в сфере музыкальной индустрии из года в год гадают, какая стратегия станет выигрышной. Как показывает практика, проникновенных слов и музыки, для победы на «Евровидении» не достаточно. Неотъемлемой частью этого музыкального соревнования является проведение пиар-акций. За время существования конкурса придуманы тысячи лазеек, ведущих к победе: привлечение именитых продюсеров, хореографов, имиджмейкеров и пиарщиков.

Музыкальный продюсер Максим Алейников считает, что «основная масса людей, которые голосуют, не думают, как будет выглядеть артист на сцене «Евровидения». Они голосуют за своего кумира. Выигрывает тот, который к моменту голосования получил наибольшее количество промо по сравнению с другими». У представительницы Нидерландов на «Евровидении-2013» на этот счёт своё мнение. Девушка заведомо приняла решение отказаться от участия в промотурах.

Анук, представительница Голландии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Я еду в Мальмё не для участия в вечеринках. Я не намерена участвовать в каких-либо вечеринках и промоконцертах. Не вижу в этом смысла.

Судя по всему, в своих решениях Анук постоянна. 13 апреля в Амстердаме состоялась вечеринка «Eurovision in Concert», ставшая уже традиционной. В этот день на одной сцене выступили конкурсанты из 25 стран. Популярная здесь Анук на концерт не пришла. Несколько сотен фанатов, собравшихся в клубе, хором исполнили её конкурсную «Birds». А журналисты, тем временем, не уставали сравнивать голландку с американской певицей Ланой Дель Рей.

Торе Йоханссон, шведский продюсер:

Участие в «Евровидении» для меня странно само по себе. На то две причины. Первая – я выходец из мира инди-музыки, и само слово «Евровидение» – своего рода табу. Вторая – я вместе с Анук представлю Нидерланды. И это при том, что я родился в Мальмё. Очень забавно, надо сказать.

Напомним, команду, которая готовит Алёну Ланскую, представительницу Беларуси на конкурсе «Евровидение-2013», интернациональный состав нисколько не смущает. Постановкой номера занимается сербский хореограф, над сценическими нарядами работают греки. Евровизийную «Solayoh» написали бельгийский композитор и британский автор слов, клип на песню снял турецкий клипмейкер.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской:

Я, как продюсер, добавлю, что конкурс международный и, по моему глубокому убеждению, команда должна быть международной. В ней есть представители Бельгии, Сербии, Турции, Беларуси, России. Надеемся, что в конечном итоге, это позволит получить максимально возможный результат.

На «Евровидении-2013» таинственная Анук выступит в первом полуфинале, который состоится в Мальмё 14 мая. В этот день за право выхода в финал будут бороться исполнители из 16 стран, среди которых Беларусь, Дания, Хорватия, Украина, Голландия, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Кипр, Черногория, Бельгия и Молдова. Белоруска Алёна Ланская выступит под номером 11.



Справка ctv.by

Анук Теуве родилась 8 апреля 1975 года в Гааге. Её мать была блюзовой певицей, она и привила дочери интерес к музыке. Анук росла без отца и никогда не была примерным ребенком. Постоянные переходы из одной школы в другую доводили мать девочки до отчаяния. В 15 лет девушка ушла из дома. Испытав на собственном опыте, что такое бродяжничество, она решила стать социальным работником в приёмнике для сирот. Но судьба распорядилась по-другому. В начале 90-х Анук всерьёз увлеклась музыкой: стала петь в местных группах, исполнявших ритм-н-блюз. Дебютный альбом певицы «Together alone» вышел в 1997 году, он стал платиновым не только в Нидерландах и Бельгии, но и в Италии, и Швеции. Важным событием в жизни певицы стало знакомство с вокалистом группы Postmen, который стал отцом ее ребенка.