Евровидение-2013. Белоруска Алёна Ланская выйдет в платье с десятками тысяч страз Сваровски, и споёт о планете Solayoh

Новости Беларуси. Постановкой номера Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013», займётся сербский хореограф, над сценическим образом работают греческие стилисты и визажисты. На сцену «Malmo Arena» артистка обещает выйти в платье, расшитом стразами Сваровски. Об этом Ланская сообщила сегодня во время онлайн-конференции.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Приоткрою тайну: возможно, если ничего не изменится, то платье будет состоять из 70 тысяч стразов Сваровски. Постановкой номера занимается Зили Райофович из Сербии. Это креативный хореограф, он имеет свою студию, достаточно известную в Сербии, и сам не раз был победителем многих известных танцевальных конкурсов.

Продюсер певицы считает, что международная команда – «единственный верный путь, который помогает преодолевать границы и давать какой-то результат». Напомним, Евровизийную «Solayoh» написали бельгийский композитор и британский автор слов, клип на песню снял турецкий клипмейкер (смотрите видео).

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской:

Конкурс международный, и международная команда – это, наверное, тот единственно верный путь, который помогает преодолевать границы и давать какой-то результат. В команде есть представители Бельгии, Сербии, Турции, Беларуси, России.

За всю историю белорусского участия в «Евровидении», что только не придумывали артисты. На белорусской вечеринке Анжелика Агурбаш встречала гостей салом и «гарэлкай», Руслан Алехно предлагал переодеться в фирменное нижнее бельё, Дима Колдун кормил колдунами, а Пётр Елфимов угощал мороженым и глазированными творожками. В этом году на национальной вечеринке в Мальмё белорусская команда презентует шоколад, конфеты, зефир, всё с логотипом «Алёна Ланская». Продюсер артистки уверен, что протур и промопродукция – 50% успеха на «Евровидении».

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской:

Вечеринка пройдет в официальном евроклубе, где все страны будут проводить свои официальные мероприятия. Предварительно мы забронировали время на 11 мая. Будет много интересного, там же планируем презентовать всю линейку промопродукции. Творческую часть пока держим в секрете. «Евровидение» – конкурс многогранный. Мало хорошо спеть, мало хорошо выступить, мало красиво сделать номер. 21 век – век коммуникаций и продвижения – и это сейчас одна из главных составляющих любого действа. Производители знают, что мало сделать качественную продукцию. Важно, чтобы о ней знали, важно сделать рекламу. 50 % успеха на конкурсе «Евровидение», наверное, приходится на то, что происходит на сцене, и 50% – на предварительное продвижение. Все участники проявляют максимальную активность, ездят по странам.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Более того, вечеринка – это возможность познакомить СМИ со своим творчеством, со своей страной. Часто просят: «Расскажите о Беларуси». И после наших рассказов просто загораются желанием приехать и увидеть наши озера, реки, наших людей, нашу чистоту, нашу европейскую страну. В этом году мы посчитали правильным изготовить максимально рациональную промопродукцию и привести из нашей страны самые востребованные за границей товары, продукты питания: шоколад, конфеты, зефир. Также будем дарить гостям промопапку с моими фотографиями и биографией, открытками, диском и флешкой, на которых записаны конкурсная песня на английском и русском языках, варианты ремиксов, видеоклип.

Самый длинный промотур за всю историю белорусского участия в конкурсе «Евровидение» провела Анжелика Агурбаш. Тогда, в 2005 году, певица посетила 26 стран. Конкурсантка Алёна Ланская уже выступила в Румынии, Молдове, Турции, Греции, Нидерландах, Австрии. В планах – концерты в Бельгии и России. Евровизийную «Solayoh», песню о планете, где живут добрые счастливые люди, которые верят в чудеса, публика воспринимает радушно. В международных букмекерских конторах Ланская входит в десятку финалистов.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Солео... Для кого-то это место, для кого-то планета, для кого-то это миг. В моем понимании «Солео» – это планета, где живут добрые счастливые люди, которые верят в чудеса, где постоянно звучит музыка. И все, что со мной сейчас происходит, то, что я являюсь представителем на «Евровидении» от Беларуси – это огромное чудо. Это огромный результат, к которому я шла долгие годы, в который вложено много трудов. «Солео» можеть быть у каждого. Это место, где человек был счастлив, это и миг счастья, который человек пережил и хочет снова почувствовать это состояние эйфории. Возможно, для женщины это будет самый главный момент в ее жизни – рождение ребенка, и она хочет почувствовать то вдохновение, которое она испытывала. Поэтому, когда вы слышите песню «Солео», переместитесь на три минуты в то состояние счастья, которое у вас когда-то было.

Напомним, представительница Беларуси Алёна Ланская на конкурсе «Евровидение-2013» выступит в первом полуфинале 14 мая. Она выступит под номером 11. В этот день за право выхода в финал будут бороться исполнители из 16 стран, среди которых Дания, Хорватия, Украина, Голландия, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Кипр, Черногория, Бельгия и Молдова.