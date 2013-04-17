Анатолий Ярмоленко: Нужно культивировать в себе то, что присуще нашей песенной культуре

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ руководитель ансамбля «Сябры», народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, который поделился своим мнение об уровне белорусской культуры.

В какой сфере нам не хватает культуры?

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Вообще, нам не хвататет больше внутренней культуры. Потому что внешнее проявление и отношение к культры в нашей стране немножко выше, чем во многих постсоветских странах. Нужно научиться просто держать улыбку на лице и глазами улыбаться, когда увидишь человека. Это уже приятно, уже создает хорошую ауру, хорошее настроение. Мы привыкли по инерции показывать озабоченность. Вот нет этой внетренней культуры. Очевидно, нужно в школах с детства прививать, чтобы как только ты вышел в общество, ты улыбнулся и сказал: Здравствуйте! Не важно, отетят тебе или нет. Ты говори! - я так учу своего внука.

Современаая культура отличается от той, которую проповедует ваше поколение. Какие чувства у вас вызывают продукты этой современной культуры?

Анатолий Ярмоленко:

Знаете, я о своем жанре могу говорить. Могу сказать, что у нас очень много всего интересного. У нас очень много нереализованного. У нас очень много есть каких-то ростков, которые вырастут, я уверен, через какое-то время в творческие личности. Потому что то, что сейчас происходит в песенном жанре, это во всем мире сейчас такой спад - не знаешь, какая стилистика, все хватают что-то оттуда, что-то отсюда и пытаются примерить, одеть на тут традицию, которая есть у нас. Я думаю, что все это отсеется, и появится здоровый фьюжн - сочетание всего, что будет отличать нас. Белорусская культура всегда была песенной, всегда мы были в авангарде. Сейчас мы немножко на перепутии и будем здесь, пока не осознаем, что это наша культура, что не нужно полностью заглядываться ни на Запад, ни на Восток, а нужно культивировать в себе то, что присуще нашей песенной культуре. Я называю это все издержками роста. Оно все пройдет. И сейчас уже появляются у нас очень инетерсные коллективы. У нас замечательные театры. У нас очень много коллективов в гулбинке.

А вообще мне нравится, что у нас больше всех ремонтируют театры, у нас восстанавливают дома культуры. У нас с культурой пока все нормально, я вам скажу. Культура у нас есть.