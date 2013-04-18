Евровидение-2013. Моран Мазор, представительнице Израиля, запретили выступать в платье от Гальяно

Новости Израиля. Моран Мазор, представительнице Израиля на международном конкурсе «Евровидение-2013», запретили принимать помощь кутюрье Джона Гальяно.

Как стало известно, менеджер артистки обратился к Гальяно и другим именитым дизайнерам с просьбой: создать Моран сценический костюм для выступления. Гальяно согласился. Однако представитель Israel Broadcasting Authority отослал агенту певицы уведомление, в котором запретил работать с дизайнером. В нем говорилось, что Гальяно «даже несмотря на его извинения, не может принять участие в подготовке израильской певицы к выступлению во времена, когда расизм и антисемитизм процветают в Европе».

Напомним, в феврале 2011 года английский модельер был обвинён в антисемитских высказываниях. Скандал разгорелся в одном парижском баре: Гальяно оскорбил еврейскую супружескую пару, которая сидела за соседним столиком. Тогда же кутюрье заявил, что почитает Гитлера, а люди, которые оказались его собеседниками, не должны жить. За эту выходку Джона Гальяно лишили поста креативного директора Christian Dior и звания кавалера Почетного легиона.

В Мальмё Моран Мазор исполнит лирическую песню-признание «Rak bishvilo» («Только для него»). Артистка недавно закончила службу в армии и теперь может заниматься любимым делом: музыкой. Команда артистки верит в то, что Моран удастся принести Израилю победу на конкурсе «Евровидение» (смотрите видео).

Моран Мазон, представительница Израиля на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Больше всего мы хотим мира. Мы искренне желаем, чтобы все народы жили в согласии. Для участия в конкурсе мы подготовили замечательную песню и надеемся на победу. Для меня это большая честь – представлять свою страну и петь перед огромным количеством людей. Благодарю за эту возможность.

Напомним, самые высокие шансы на победу в «Евровидении-2013», по данным международных букмекерских контор, остаются у Эммели де Форест из Дании (композиция «Only Teardrops») и у Маргарет Бергер из Норвегии (композиция «I Feed You My Love»). Наша соотечественница Алёна Ланская споёт в первом полуфинале 14 мая. Она выступит под номером 11. На сцену «Malmo Arena» артистка обещает выйти в платье, расшитом стразами Сваровски.