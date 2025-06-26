Более 80 тысяч человек эвакуированы из-за наводнения на юго-западе Китая

Более 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильнейшего за 30 лет наводнения на юго-западе Китая. Провинция Гуйчжоу буквально ушла под воду. В регионе введен режим ЧП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 80 тысяч человек эвакуированы из-за сильнейшего за 30 лет наводнения на юго-западе Китая. Провинция Гуйчжоу буквально ушла под воду. В регионе введен режим ЧП, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сезонные ливни начались неделю назад и привели к выходу рек из берегов. Спасатели вывозят людей на лодках. В некоторых местах вода поднялась на три метра. Вблизи провинции также произошел оползень, из-за чего обрушился виадук. Для устранения последствий задействованы десятки спасательных команд. Местные власти направили в пострадавшие районы гуманитарную помощь.