Книжный бум. Белорусы стали больше читать на родном языке

Новости Беларуси. На неделе состоялось одно из самых масштабных событий белорусского Года культуры. Международная книжная ярмарка-выставка в Минске. Она собрала десятки тысяч новинок и бестселлеров из 29 стран: от Китая до США.

Надежда Бука, журналистка, художница:

Везде почти есть белорусский орнамент: вот здесь, там у нее на сорочке васильки, здесь белорусский орнамент. Я хотела, чтобы было видно, что это книга белорусского автора.

Журналистка нашего телеканала и белорусская художница Надя Бука. Она знакома больше по эфирам СТВ, но прославилась благодаря маникюрным ножницам. С их помощью она создала целый мир сказочных существ: пигласы, бубласы. Ее фирменная техника - вытинанка (по-надиному «бутинанка»), а сейчас ножницы она сменила на карандаш и акварель. Молодая мама двоих мальчиков, младшему из которых год и четыре месяца, работает в декрете бессонными ночами над созданием своей первой книги для детей «Бася и Пигласы».

Надежда Бука, журналистка, художница:

Вот я хочу, чтобы Пиглас стал, как в Финляндии Мумий Троль, во Франции Маленький Принц. Пусть в Беларуси будет Пиглас. Почему нет?

Кажется, у Нади есть все для коммерческого успеха: и оригинальная идея, и исполнение. Остается только решить самый насущный вопрос: как издать «Басю и Пигласа»?

Надежда Бука, журналистка, художница:

Я уже узнавала, чтобы выпустить и издать книгу-альбом в твердом переплете - это не очень дешево стоит. Около 5 тысяч долларов. Не меньше, я думаю.

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, писатели:

Это один из самых распространенных мифов о том, что писатели печатаются только за деньги. Это неправда. За деньги издательства, как вообще и должно быть. Присылаешь рукопись в издательство. Издательство говорит: ок, мы это издаем. И издает. А дальше мы получаем процент от продаж.

Это белорусские писатели Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Они создают литературу для подростков. Выходят авторы тиражами в 50 и 70, 100 тысяч. Издаются не в Беларуси, - в России.

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, писатели:

Гораздо хуже продаются белорусские книги те же самые, изданные белорусским издательством. Продаются в десять раз хуже, чем московским.

У успешных писателей сейчас план перевести свои книги на белорусский язык. В литературной среде – это стало новым трендом. Издатели раньше выпускали 7-8% белорусскоязычной литературы. А сейчас – 17%. Говоря про это, министр информации сама незаметно для себя в интервью перешла на белорусский.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Значит, что-то происходит в таком преломлении общественного сознания, что это важно. Гэта ўвага, у тым ліку і дзяржавы, да выдання кніг на беларускай мове.

Белорусскоязычного на самом деле стало больше на книжных прилавках. Классика в мягком переплете – Шамякин, Мележ, Крапива, Богданович, миниатюрные издания с коллекциями живописи белорусских художников. А вот самая обсуждаемая книга на нынешней международной выставке. «Мулявин. І сэрцам, і думамі…» - исповедь великого Песняра. Автор-составитель разместила на сотнях страниц огромное интервью Владимира Георгиевича, воспоминания его жены и друзей, сотни фотографий из официального и личного архива.

Инга Бекиш, заведующая центральным книжным магазином:

Покупатели хотят читать больше на белорусском, белорусскоязычную литературу. «Гэта Беларусь, дзетка» покупают как наши читатели, так и гости столицы.

«Гэта Беларусь, дзетка» - книга-путеводитель по тонкостям белорусского менталитета для иностранцев. Здесь и комиксы с шутками на тему привычек наших людей: об очередях в поликлинку и о том, почему в Беларуси женщины выглядят, как голливудские звезды. Каждую неделю магазин просит у издателя по 100 таких экземпляров.

Продавцы книг говорят, что на этой международной выставке-ярмарке хитом продаж являются не классические писатели и не новомодные, а создатели антистрессовых разукрашек. Автором этой идеи стала Джоанна Бэсфорд, иллюстратор из Шотландии. Именно она придумала разукрашивать ажурные рисунки миллиметр за миллиметром. Это не то, что успокаивает. Это восстанавливает нервные клетки. Надо отдать должное белорусским издательствам, они тоже подключились к движению арт-терапии и выпустили серию книг, которая по качеству ничем не отличается, но по цене имеет преимущество.

Говорят, что белорусы перестали быть самой читающей нацией. Но если подвести итоги нынешней международной книжной выставки, которая каждый день собирала тысячи людей на тысячах квадратных метров павильона, то эту оценку, наверняка, можно называть несправедливой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ