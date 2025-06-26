В Беларуси для уборки льна задействуют более 1,3 тыс. единиц техники

Новый этап полевых работ. Не за горами уборка льна. Большинство посевов сейчас в фазе бутонизации и цветения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для проведения работ в льносеющих организациях задействуют более 1300 единиц специализированной техники. Парк машин позволяет провести работу на всей посевной площади в оптимальные агротехнические сроки. Главное – соответствующая организация процессов и благоприятные условия погоды. Минсельхозпрод определил организациям задачу – всю технику нужно поставить на линейку готовности к 1 июля.