Я самая счастливая женщина и благодарна «Евроопту»: итоги 27 тура «Удача в придачу»

Новости Беларуси. Игре «Удача в придачу» от «Евроопт» исполнился год. За это время в ней приняла участие каждая пятая белорусская семья. Удача уже улыбнулась более чем 142 тысячам белорусов.

Им достались призы на общую сумму 4600 тысяч долларов, в том числе 63 автомобиля и семь квартир в Минске.

Впрочем, игра продолжается. Победителям 27 тура 27 февраля вручили ключи от авто и столичной квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 тур стал счастливым для Валентины Самкович. Минчанка, с легкой руки Александра Солодухи, выиграла квартиру. Квадратные метры в «Маяке Минска» около Национальной библиотеки стали для женщины подарком к 8 марта, ее Дню рождения.

Валентина Самкович:

Я самая счастливая женщина. Я благодарна «Евроопту». Так что играйте, выигрывайте.

У Леонарды Лисовской из Лиды в этом туре было всего два кода.

Да и зарегистрировалась в игре женщина три тура назад. На этом настояла невестка. В итоге – ярко-синий Hyundai Creta.

Леонарда Лисовская:

Буду всем советовать, чтобы ходили в «Евроопт», покупали. Верили в удачу – удача придет!

Шоколадный Hyundai достался Валерию Волкову из Бобруйска. Символично, что его товаром удачи стала плитка шоколада.

Валерий Волков:

Крайне рад тому, что сейчас нахожусь в салоне своего автомобиля. Очень приятно.

Ну а третье авто уедет в Витебск. Его выиграла Ольга Ходос.

Ольга Ходос:

Когда сообщили, шок был настолько велик, что плыли буквы. Не могла сосредоточиться. Все стали поздравлять, сразу звонки стали отовсюду.

Примечательно, что поздравить победителей пришли «Бонстики» – забавные инопланетные игрушки от «Евроопт».

Василий Вилько, директор ЗАО «Интернет-магазин «Евроопт»:

Нередко во время розыгрышей «Удача в придачу!» оказывается, что именно самый маленький член семьи настоял на том, чтобы начать играть или купить «товар удачи». Поэтому для самых маленьких покупателей «Евроопт» приготовил большой сюрприз! Теперь, делая покупки в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле» вы не только получаете игровые коды, но и миниатюрного «Бонстика»!

Кстати, у каждого из 24 героев-липучек есть свое имя и характер. Чтобы собрать всю коллекцию «Бонстиков», у белорусов есть время только до 15 марта. Потом жизнерадостные пришельцы вернутся обратно на свою родную планету «Бонитрон-24».

Ну а 28 тур игры «Удача в придачу» стартовал.

11 марта разыграют 30 тысяч денежных сертификатов, три внедорожника Nissan с коробкой-автомат специально для прекрасных дам. И, конечно, восьмую минскую квартиру от «Евроопт». А вы готовы к встрече с удачей? Собрали игровые коды?