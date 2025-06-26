В Беларуси более 10 тыс. водителей лишены прав с начала года

Непростая ситуация складывается с травматизмом на дорогах Беларуси, констатируют в ГАИ. В связи с этим инспекторы продолжают нести службу в усиленном режиме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной ориентир – на выявление и пресечение грубых нарушений всеми категориями участников дорожного движения. Противоправным действиям дадут принципиальную оценку. Сейчас в Беларуси насчитывается около четырех миллионов четырехсот тысяч транспортных средств, только в 2024 году машин в стране стало больше на 95 тысяч.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В органах внутренних дел достаточно сил и средств для выявления и пресечения правонарушений. Помимо осуществления контроля непосредственно на дорогах с применением новых технологий, постоянно отслеживается информация в интернет-ресурсах. Активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

С начала года за создание аварийной ситуации, представляющей угрозу для пешеходов, несоблюдение установленной скорости и правил обгона права управления транспортными средствами лишены более 10 тысяч водителей. К ответственности привлечены свыше пяти тысяч человек за нетрезвое вождение, а также 20 тысяч бесправников.