Прямой эфир

В Беларуси более 10 тыс. водителей лишены прав с начала года

26 июня 2025 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Непростая ситуация складывается с травматизмом на дорогах Беларуси, констатируют в ГАИ. В связи с этим инспекторы продолжают нести службу в усиленном режиме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси более 10 тыс. водителей лишены прав с начала года-2

Основной ориентир – на выявление и пресечение грубых нарушений всеми категориями участников дорожного движения. Противоправным действиям дадут принципиальную оценку. Сейчас в Беларуси насчитывается около четырех миллионов четырехсот тысяч транспортных средств, только в 2024 году машин в стране стало больше на 95 тысяч.

В Беларуси более 10 тыс. водителей лишены прав с начала года-4

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
В органах внутренних дел достаточно сил и средств для выявления и пресечения правонарушений. Помимо осуществления контроля непосредственно на дорогах с применением новых технологий, постоянно отслеживается информация в интернет-ресурсах. Активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

С начала года за создание аварийной ситуации, представляющей угрозу для пешеходов, несоблюдение установленной скорости и правил обгона права управления транспортными средствами лишены более 10 тысяч водителей. К ответственности привлечены свыше пяти тысяч человек за нетрезвое вождение, а также 20 тысяч бесправников.

# ГАИ # Правила дорожного движения

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси для уборки льна задействуют более 1,3 тыс. единиц техники
26 июня 2025 06:42

В Беларуси для уборки льна задействуют более 1,3 тыс. единиц техники

На Форуме регионов Беларуси и России планируют подписать более 100 контрактов на сумму свыше 700 млн рублей
26 июня 2025 06:31

На Форуме регионов Беларуси и России планируют подписать более 100 контрактов на сумму свыше 700 млн рублей

География участников охватывает три десятка стран – Минск принимает форум ЕАЭС
26 июня 2025 06:10

География участников охватывает три десятка стран – Минск принимает форум ЕАЭС