Евровидение-2013. Группа Cascada из Германии выступит с «Glorious» – копией «Euphoria»?

Новости Германии. Германию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» представит популярная танцевальная группа Cascada (в переводе с испанского – водопад). Напомним, страны большой пятерки Германия, Италия, Испания, Франция, Великобритания и организатор конкурса этого года Швеция в финал попадают автоматически. Названные страны также транслируют полуфиналы и голосуют за их участников. Италия, Швеция и Великобритания будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, Германия, Франция и Испания – второго.

Букмекеры предполагают, что у представителей Германии на конкурсе «Евровидение» в этом году, есть все шансы обосноваться в первой десятке финалистов. Группа Cascada – это вокалистка Натали Хорлер и Мануэль Рейтер (DJ Manian) и Янн Пейфер (DJ Yanou). Роли Мануэля и Янна универсальны: они и клавишники, и продюсеры, и саунд-дизайнеры проекта. В Мальмё группа представит на суд европейских слушателей композицию «Glorious». Критики и журналисты обвинили создателей трека в плагиате: мол, «Glorious» – копия «Euphoria» шведской певицы Loreen, победительницы «Евровидения-2012».

«Композиция «Glorious» плагиатом не является», – таков результат экспертного расследования, проведенного международной телерадиокомпанией. На протяжении расследования участники музыкального проекта отбивали нападки прессы. Солистка Натали Хорлер называет обвинения необоснованными. А менеджер группы и вовсе считает, что «обвинения в плагиате – попытка создать скандал вокруг конкурса и его участников. Впрочем, для такого грандиозного события, каким является «Евровидение» – это нормально». Заключение экспертной коллегии устранило препятствия на пути Cascada.

На музыкальных просторах группа существуют уже почти 10 лет. Известность проекту принесли композиции «Everytime We Touch», «What Hurts the Most», «Evacuate The Dancefloor». Композиции Cascada занимают первые строчки международных музыкальных чартов Великобритании, Германии, России, Украины.

«Этой ночью мы можем блистать, мы молоды душой и свободны, весь мир только наш, я ощущаю музыку в себе», – поют Cascada в евровизийной композиции. Cascada сняли клип на песню «Glorious» («Великолепные»). Правда, ребята пока не спешат рассказывать о том, что будет происходить на сцене в Мальмё во время их выступления (смотрите видео).

Накануне «Евровидения» известный модельер, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фахрия Халафова представила Trend Life ТОП-10, на её взгляд, самых красивых и стильных участниц «Евровидения-2013», определенных по фотографиям в СМИ. Украинку Злату Огневич признали самой красивой участницей «Евровидения». Натали Хорлер из Германии замыкает десятку самых стильных. По словам эксперта «солнечная блондинка Натали выглядит экстравагантно». Напомним, второе место в рейтинге модельера досталось белоруске Алёне Ланской.

Справка ctv.by

Вокалистка группы Cascada Натали Хорлер родилась 23 сентября 1981 года в Бонне. Её родители англичане по национальности, переехали в Германию жить в 1980 году. Её отец Дэвид Хорлер – джазовый музыкант, а мама – учительница иностранных языков. В раннем возрасте Натали любила петь песни из диснеевских мультфильмов.

Певческую карьеру Хорлер начала, исполняя каверы в барах и казино. В 18 лет девушка начала сотрудничество с диджеями. Так она познакомилась со своими будущими коллегами по группе.



Группа Cascada играет в стиле Eurodance. На счету коллектива 4 студийных альбома и 24 сингла, получавшие в разное время платиновые, золотые и серебряные сертификаты в Германии, Великобритании, Франции, США и Австралии. Кроме того, у Cascada – победы и номинации на различных музыкальных премиях: International Dance Music Awards, World Music Awards, Comet Awards и MTV Video Music Awards. В 2009 году сингл «Evacuate the Dancefloor» разошелся общим тиражом в три с половиной миллиона экземпляров.