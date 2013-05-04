Минские хиппи советского времени не ругались матом

Новости Минска. Длинные волосы, джинсы, рубашка-батник, фенечки и свой особый сленг - по этим приметам без труда можно было узнать минских хиппи. Художник Дмитрий Маслий хорошо помнит юность и те времена, когда они хиповали с друзьями.

Дмитрий Маслий, художник:

Многие хиппи на учебу завязывали хвостики под воротник и умудрялись сделать так, что вообще было незаметно. Потом выходили вечерком на «Бродвей», проспект наш, распускали волосы во всей красе и уже гуляли.

В Минске хиппи появились, как и во всем Советском Союзе, в конце 60-х. Собирались в знаковом месте, возле кафе на Круглой площади. Здесь всегда было опасно: могли забрать дружинники. С музыкой было еще сложнее. Пластинки с двенадцатью записями популярных исполнителей могли стоить половину зарплаты минчанина. Ситуацию спасали радиоприемники.

Дмитрий Маслий, художник:

Вот, например, такой вот приемник «Спидола», переделанный на 16 метров, потому что с 16 не глушили. Вполне ловил прекрасно «Голос Америки», радио «Люксембург», радио «Швеция», у некоторых знакомых родители привезли из заграницы, у кого-то был «Грюнтик», у кого-то был «Телефункин», они ловили вообще шикарно.

«Би-би-си», «Голос Америки», радио «Свобода», радио «Швеция» на русском языке. Везде были музыкальные программы с любимыми танцевальными композициями. Между ними попадались и аналитические программы, которых также ждали с нетерпением. Минские хиппи ценили культуру и интеллект. Ненормативная лексика в компании была недопустима.

Дмитрий Маслий, художник:

Надо было брать большую, как «Правда» или «Известия», газету. Потому что пластинка не входила ни в саквояж, ни в дипломат. Заворачивалась пластинка, квадрат узнаваемый. И когда ты с таким квадратом шел по проспекту, все уже знали, что вечером к тебе можно будет зайти и послушать новый альбом.

Но в основном записывали музыку дома . Стоял хороший проигрыватель и два магнитофона. С одной пластинки делались копии друзьям - таким образом распространялась музыка. Популярными были и звуковые письма.

Дмитрий Маслий, художник:

В Минске на проспекте, если идти от Козлова к ЦУМу, была такая студия звукозаписи. Там можно было. Вот такая вот открытка с дырочкой посредине, которую ставишь на проигрыватель, и можно было записать звуковое письмо. Конечно, приходили писали звуковые письма, но можно было, например, записать туда песню «Битлз» или «Ролинг Стоунз» и послать в конвертике другу в армию или еще кому-то.

Прогуливаясь по улицам города, Дмитрий с ностальгией вспоминает популярные места встреч хиппи.

Дмитрий Маслий, художник:

Здесь, на углу Ленина и Интернациональной, где сейчас стоит гостиница, находилось знаменитое кафе «Пингвин», которое знали все и хиппи, и центровая молодежь, там очень любили сидеть, там продавалось мороженое. Интерьер был очень простенький, но было очень уютно.

Памятник летчику Грицевцу. Раньше он располагался напротив цирка, там, где сейчас стоит памятник Янке Купале. Бывший сквер Грицевца - также весьма знаковый для минских детей солнца, место их частых встреч.

Здесь же, на пересечении улицы Ленина и проспекта Независимости, некогда находилась знаменитая столовая, именуемая в простонародье «помойкой».

Дмитрий Маслий, художник:

Там было дешево. Сердито, не очень вкусно, но там все любили посидеть, потому что место шикарное, центровое, и часто все походы по минскому «Бродвею» начинались там.

Модные джинсы – писк того времени. Их было безумно сложно достать, да и стоили всю зарплату. Искали их в Москве, в Вильнюсе, а также у фарцовщиков, как говорили, «напротив зеленого подъезда».

Дмитрий Маслий, художник:

Знаменитый зеленый подъезд, который сейчас выглядит несколько иначе. Красивая дверь, кованая, в то время была деревянная дверь, покрашенная зеленой краской , поэтому когда договаривались встретиться у зеленого подъезда, все знали, что встречаемся в этом скверике. Тут находилась, на Карла Маркса, знаменитая комиссионка, где торговали фирменной аппаратурой, и там все встречались, и толпились, и обсуждали достоинства этой аппаратуры.

Времена расцвета хиппи давно прошли. Но остались, как разноцветные, яркие страницы истории нашего города, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.