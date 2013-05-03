Евровидение-2013. Алена Ланская провела последнюю репетицию перед отъездом в Швецию

Новости Беларуси. Музыкальная олимпиада. Представительница Беларуси на Евровидении-2103 Алена Ланская провела последнюю репетицию перед отъездом в Швецию.

До вылета в шведский город Мальмё остается несколько часов. На сборы времени практически нет. На протяжении полугода в графике заслуженной артистки Республики Беларусь Алены Ланской главный пункт — репетиции. Особое внимание уделяется занятиям по вокалу с Александросом Панайи, который входит в тройку самых известных педагогов Евровидения. Начиная с 89-го года, он принимает участие в конкурсе то в качестве исполнителя, то бэк-вокалиста или преподавателя.

Александрос Панайи, педагог по вокалу (Кипр):

Алена очень трудолюбивая. У нее необычный голос. И на наших занятиях нужно было добавить её исполнительской манере европейское звучание. Думаю, у нас это получилось. Моя личная задача — показать качественное выступление. Чтобы все сказали: «О, отлично! Вы имеете право попасть в финал и занять там достойное место». Мы постараемся показать шоу, которым будет гордиться Беларусь.

Подпевать Ланской будут три бэк-вокалиста. Девушки из Сербии и парень из Южной Африки.

Дмитрий Баранов, генеральный директор продюсерского центра «Спамаш»:

Наши участники, действительно, именитые и достойные в своих странах, и мы надеемся, что посредством такой международной команды мы тоже сможем дополнительно привлечь зрителя, слушателя, и ипользуем это в продвижении нашей песни.

Уиллем Ботха с 19 лет профессионально занимается пением. На его счету контракт с известной американской звукозаписывающей студией и два выпущенных сингла.

Уиллем Ботха, бэк-вокалист:

«Солео» - замечательная песня. Это хит предстоящего лета. Она у меня есть и на и планшете, и в плеере. И куда бы я не пошел, я ее слушаю. В Беларуси я впервые, да и на Евровидении тоже. Для меня огромная честь быть бэк-вокалистом Алены. Это бесценный опыт.

Само действие на сцене будет зрелищным. Сербский хореограф уверен, что после выступления телезрители будут не только подпевать слова из припева, но и повторять танцевальные движения.

Для выступления на конкурсе изготовили и специальные декорации. Например, дискобол — символ той самой планеты «Солео», о которой поется в песне.

Дмитрий Баранов, генеральный директор продюсерского центра «Спамаш»:

Мы продумали все, вплоть до мелочей, от выступления на белорусской вечеринке и до участия в Евродеревне на опен-эйре. Каждый день у Алены будет новый имидж, стиль и прическа и новое платье.

Однако кроме сценических костюмов певица везет с собой и эксклюзивную одежду для поклонников.

Дмитрий Баранов, генеральный директор продюсерского центра «Спамаш»:

Это такая жилетка фиолетового цвета, она женская, безрукавка, здесь логотип «Евровидения».

Вся промопродукция будет представлена на белорусской вечеринке. Однако главное событие пройдет 14 мая, в день первого полуфинала. Вся команда надеется на то, что на планете любви Солео захотят оказаться большинство телезрителей планеты Земля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.