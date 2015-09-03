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Дмитрий Хворостовский возвращается на сцену после курса лучевой терапии

03 сентября 2015 13:37
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Новости России. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого несколько месяцев назад была диагностирована опухоль мозга, намерен вернуться на сцену в сентябре. Как сообщается на сайте артиста, он примет участие в трех постановках оперы Джузеппе Верди «Трубадур» в Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

Заявление пресс-служба Дмитрия Хворостовского:
После эффективного курса лечения Хворостовский намерен вернуться на сцену в этом месяце.

Напомним, информация о том, что у всемирно известного певца диагностирована опухоль мозга, появилась в июне.

Певец сразу же преступил к лечению. Он немедленно принял решение отменить все концерты до конца лета.

Хворостовский признался, что вдохновляется поддержкой поклонников. Среди которых – немало знаменитостей. Отметим, коллеги Дмитрия развернули в социальных сетях акцию под лозунгом «Дима, ты победишь!». Недавно к ней присоединились певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, пианист Денис Мацуев. Подробнее здесь

# Музыка # Звезды # Дмитрий Хворостовский

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