Дмитрий Хворостовский возвращается на сцену после курса лучевой терапии

Новости России. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого несколько месяцев назад была диагностирована опухоль мозга, намерен вернуться на сцену в сентябре. Как сообщается на сайте артиста, он примет участие в трех постановках оперы Джузеппе Верди «Трубадур» в Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

Заявление пресс-служба Дмитрия Хворостовского:

После эффективного курса лечения Хворостовский намерен вернуться на сцену в этом месяце.

Напомним, информация о том, что у всемирно известного певца диагностирована опухоль мозга, появилась в июне.

Певец сразу же преступил к лечению. Он немедленно принял решение отменить все концерты до конца лета.



Хворостовский признался, что вдохновляется поддержкой поклонников. Среди которых – немало знаменитостей. Отметим, коллеги Дмитрия развернули в социальных сетях акцию под лозунгом «Дима, ты победишь!». Недавно к ней присоединились певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, пианист Денис Мацуев. Подробнее здесь.