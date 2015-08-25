«Мы все по тебе скучаем»: Кортни Лав написала интернет-послание покойному мужу Курту Кобейну

Новости США. Вдова музыканта Курта Кобейна Кортни Лав написала Instagram-послание покойному мужу.
Фотографию Лав выложила в честь 23-летия их с Кобейном дочери Фрэнсис Бин. На снимке последняя запечатлена младенцем.
Новости США. Вдова музыканта Курта Кобейна Кортни Лав написала Instagram-послание покойному мужу.
Фотографию Лав выложила в честь 23-летия их с Кобейном дочери Фрэнсис Бин. На снимке последняя запечатлена младенцем.
Кортни Лав (запись в Instagram):
Мне так грустно. Наш ребенок уже совсем большой. Боже, Курт, посмотри на ее лицо, о чем ты думал? Господи, я скучаю по тебе, мы все по тебе скучаем.
Запись сопровождена хэштегами «семья», «воспоминания», «повернуть время вспять» и «люблю его».
Кобейна нашли мертвым в его доме в Сиэтле 8 апреля 1994 года. По версии следствия, 27-летний музыкант ввел себе смертельную дозу героина, а затем выстрелил в голову из ружья. Версия об убийстве первоначально рассматривалась следователями, но не получила дальнейшего развития.