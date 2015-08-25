«Мы все по тебе скучаем»: Кортни Лав написала интернет-послание покойному мужу Курту Кобейну

Кортни Лав (запись в Instagram):

Мне так грустно. Наш ребенок уже совсем большой. Боже, Курт, посмотри на ее лицо, о чем ты думал? Господи, я скучаю по тебе, мы все по тебе скучаем.

Запись сопровождена хэштегами «семья», «воспоминания», «повернуть время вспять» и «люблю его».

Кобейна нашли мертвым в его доме в Сиэтле 8 апреля 1994 года. По версии следствия, 27-летний музыкант ввел себе смертельную дозу героина, а затем выстрелил в голову из ружья. Версия об убийстве первоначально рассматривалась следователями, но не получила дальнейшего развития.