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«Мы все по тебе скучаем»: Кортни Лав написала интернет-послание покойному мужу Курту Кобейну

25 августа 2015 17:52
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Новости США. Вдова музыканта Курта Кобейна Кортни Лав написала Instagram-послание покойному мужу.

Фотографию Лав выложила в честь 23-летия их с Кобейном дочери Фрэнсис Бин. На снимке последняя запечатлена младенцем.

«Мы все по тебе скучаем»: Кортни Лав написала интернет-послание покойному мужу Курту Кобейну-1

Кортни Лав (запись в Instagram):
Мне так грустно. Наш ребенок уже совсем большой. Боже, Курт, посмотри на ее лицо, о чем ты думал? Господи, я скучаю по тебе, мы все по тебе скучаем.

Запись сопровождена хэштегами «семья», «воспоминания», «повернуть время вспять» и «люблю его».

Кобейна нашли мертвым в его доме в Сиэтле 8 апреля 1994 года. По версии следствия, 27-летний музыкант ввел себе смертельную дозу героина, а затем выстрелил в голову из ружья. Версия об убийстве первоначально рассматривалась следователями, но не получила дальнейшего развития.

# Некролог # Музыка # Курт Кобейн # Фотофакт

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