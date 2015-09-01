Руслан Асланов, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2015»: Иначе чем «хороший результат», мне просто нельзя!

Руслану Асланову удалось околдовать своим голосом и песней «Волшебство» зрителей и жюри на гала-концерте национального отборочного тура «Евровидение-2015». Руслан надеется, что эта же магия сработает в финале международного конкурса в Болгарии.

Руслан Асланов из Беларуси- ученик минской гимназии и музыкальной школы (класс саксофона). Обладатель третьего места на конкурсе «Детская Новая волна 2014». Суперфиналист второго сезона телепроекта «Голос. Дети».

Во время участия в конкурсе для исполнения была выбрана композиция «Mama knows best». На чём был основан выбор песни?

Руслан Асланов, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2015»:

В этой песне есть настроение. Мы вместе со своим преподавателем определились и начали работать над этой песней, потому что она многим нравилась: моим близким и друзьям. Решили плотно над ней поработать и удалось на сцене принести хорошие результаты как на «Детской Новой волне» так и «Голос. Дети».

Она предполагает определённую экспрессию

Руслан Асланов, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2015»:

Я каждый раз сам удивляюсь тому, что открываю в себе.

Столько внимания на тебя сейчас «свалилось». Оно тебе не надоело?

Руслан Асланов, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2015»:

Нет. Не надоело. Это даже приятно всё ощущать!

А ты не боишься проявления «звёздной болезни»?

Анна Асланова (мама Руслана):

На этот вопрос он всегда отвечает: «У меня есть мама, которая всегда эту болезнь вылечит!». До «звезды» нам ещё работать и работать. Мне хочется сказать всем мамам: «Если у ребёнка есть какие-то способности, нужно приложить все усилия!»

Занятия вокалом, посещение педагога… Это сказывается на учёбе?

Руслан Асланов, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2015»:

Если это просто занятия вокалом, то в принципе, это нормальная система. Дети должны быть заняты постоянно, потому что, как говорится, чтобы не было свободной минуты на личное какие-то плохие дела. Это лично моё мнение. Что касается сейчас… Проект «Голос. Дети» оторвал у нас столько времени. Начиная от октября до марта-апреля, мы постоянно жили между Киевом и Минском. Учиться приходилось в поездах и самолётах.

Уже 21 ноября ты будешь защищать честь нашей страны в Болгарии. Ты понимаешь ту ответственность, которая ложится на твои плечи?

Руслан Асланов, представитель Беларуси на Международном детском конкурсе песни «Евровидение-2015»:

Да. Я сам хочу хороших результатов не только для Беларуси, но и для себя. Я два года к этому шёл, и иначе, чем «хороший результат», мне просто нельзя.