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Дмитрий Хворостовский о лечении: «Мы боремся и победим»

05 августа 2015 14:18
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Новости России. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого в начале лета диагностировали опухоль головного мозга, продолжает курс лечения.

Дмитрий Хворостовский (запись в Facebook):
Я очень благодарен за поддержку моей семье, друзьям, моим врачам и поклонникам. Мы боремся и победим!

Хворостовский признался, что вдохновляется поддержкой поклонников. Среди них – немало знаменитостей. Напомним, несколько недель назад коллеги Дмитрия развернули в социальных сетях акцию под лозунгом «Дима, ты победишь!». Недавно к ней присоединились певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, пианист Денис Мацуев.

Дмитрий Хворостовский о лечении: «Мы боремся и победим»-1


Певица Валерия 

Ранее сообщалось, что Хворостовский оптимистично настроен на лечение, его голос в нормальном состоянии. В сентябре артист планирует выйти на сцену.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Дмитрий Хворостовский

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