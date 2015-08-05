Дмитрий Хворостовский о лечении: «Мы боремся и победим»

Новости России. Оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого в начале лета диагностировали опухоль головного мозга, продолжает курс лечения.

Дмитрий Хворостовский (запись в Facebook):

Я очень благодарен за поддержку моей семье, друзьям, моим врачам и поклонникам. Мы боремся и победим!

Хворостовский признался, что вдохновляется поддержкой поклонников. Среди них – немало знаменитостей. Напомним, несколько недель назад коллеги Дмитрия развернули в социальных сетях акцию под лозунгом «Дима, ты победишь!». Недавно к ней присоединились певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, пианист Денис Мацуев.