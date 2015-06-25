У 52-летнего оперного певца Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль мозга

Новости России. Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил все выступления до конца августа из-за диагностированной опухоли мозга. Он приступит к лечению уже на этой неделе. И, как сообщают представители певца, Хворостовский настроен оптимистично.

Заявление на официальном сайте певца

Хворостовский выступал на сценах лучших оперных театров мира, в том числе в Ковент-Гарден, Ла-Скала, Метрополитен-Опере, Венской опере и Мариинском театре. Он также поддерживает постоянное сотрудничество с ведущими симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и Сан-Франциско.

У Дмитрия четверо детей – два сына-близнеца Данила и Александр от первого брака, сын Максим и дочь Нина от второго брака.

Несколько месяцев назад Дмитрий Хворостовский дал интервью нашему телеканалу, в котором признался, что, как и каждый отец, мечтает о том, чтобы его дети были счастливыми. Дмитрий Хворостовский о семье, воспитании детей, увлечениях и сцене – смотрите видео.