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В Анапе женщина прорвалась на сцену к Киркорову и сорвала с себя платье

25 августа 2015 15:30
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Новости России. Очередной конфуз на концерте Филиппа Киркорова. Во время выступления певца в Анапе на сцену прорвалась поклонница. Женщина пустилась в пляс с балетом Киркорова, а под конец композиции сорвала с себя платье на глазах у публики.

Видео происходящего поп-король опубликовал на своей странице в Instagram, сопроводив комментарием.

Филипп Киркоров (запись в Instagram):
А вот какой треш случился вчера во время шоу в Анапе. Темпераментная зрительница не удержалась и прорвалась на сцену. И вот, что из этого получилось. Все-таки смелые у нас в стране женщины без комплексов.

Напомним, в сентябре прошлого года опять-таки в Анапе произошел аналогичный случай.

Поклонница Киркорова устроила эротическое шоу. Поп-король не постеснялся принять в этом участие.

Певец, одетый в светлые шорты с лампасами, скорее напоминающие трусы, вывел на сцену вызывающе одетую блондинку за 50.  На женщине красовались ажурная блузка и прозрачная юбка. Фанатка и кумир стали плясать под зажигательного «Диско-боя», чем закончилось шоу здесь. 

# Музыка # Звезды # Филипп Киркоров

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