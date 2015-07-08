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«Дима, ты победишь»: коллеги поддержали больного Хворостовского

08 июля 2015 10:05
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Новости России. «Дима, ты победишь!». В майках с такой надписью в Большом зале Московской Государственной Консерватории выступали оперная певица Анна Нетребко и ее коллеги – Ильдар Абразаков и Екатерина Губанова.

В заключительной части концерта артисты сменили классические наряды на футболки с изображением Дмитрия Хворостовского. Об этом в своем Instagram рассказал друг Нетребко, певец Филипп Киркоров.

«Дима, ты победишь»: коллеги поддержали больного Хворостовского -1

Филипп Киркоров, (запись в Instagram, орфография и пунктуация сохранены):
ДИМА, ТЫ ПОБЕДИШЬ!!
Вот такой Финал Концерта в Консерватории!!
Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и Екатерина Губанова!
Нашему шоу-бизнесу поучиться надо у Классиков, такой поддержке и соучастию коллегам!!!

Напомним, информация о том, что у всемирно известного певца диагностирована опухоль мозга, появилась 25 июня.

Певец сразу же преступил к лечению. Хворостовский немедленно принял решение отменить все концерты до конца лета.

Поклонники по всему миру оставляют в Интернете комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления. В окружении Хворостовского говорят, что он с оптимизмом смотрит в будущее.

# Музыка # Звезды # Дмитрий Хворостовский

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