«Дима, ты победишь»: коллеги поддержали больного Хворостовского
Новости России. «Дима, ты победишь!». В майках с такой надписью в Большом зале Московской Государственной Консерватории выступали оперная певица Анна Нетребко и ее коллеги – Ильдар Абразаков и Екатерина Губанова.
В заключительной части концерта артисты сменили классические наряды на футболки с изображением Дмитрия Хворостовского. Об этом в своем Instagram рассказал друг Нетребко, певец Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров, (запись в Instagram, орфография и пунктуация сохранены):
ДИМА, ТЫ ПОБЕДИШЬ!!
Вот такой Финал Концерта в Консерватории!!
Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и Екатерина Губанова!
Нашему шоу-бизнесу поучиться надо у Классиков, такой поддержке и соучастию коллегам!!!
Напомним, информация о том, что у всемирно известного певца диагностирована опухоль мозга, появилась 25 июня.
Певец сразу же преступил к лечению. Хворостовский немедленно принял решение отменить все концерты до конца лета.
Поклонники по всему миру оставляют в Интернете комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления. В окружении Хворостовского говорят, что он с оптимизмом смотрит в будущее.