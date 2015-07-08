«Дима, ты победишь»: коллеги поддержали больного Хворостовского

Новости России. «Дима, ты победишь!». В майках с такой надписью в Большом зале Московской Государственной Консерватории выступали оперная певица Анна Нетребко и ее коллеги – Ильдар Абразаков и Екатерина Губанова.



В заключительной части концерта артисты сменили классические наряды на футболки с изображением Дмитрия Хворостовского. Об этом в своем Instagram рассказал друг Нетребко, певец Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров, (запись в Instagram, орфография и пунктуация сохранены):

ДИМА, ТЫ ПОБЕДИШЬ!!

Вот такой Финал Концерта в Консерватории!!

Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и Екатерина Губанова!

Нашему шоу-бизнесу поучиться надо у Классиков, такой поддержке и соучастию коллегам!!!



