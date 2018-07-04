«Если будем снимать «Титаник» в белорусской версии – это будет саундтреком». Ольга Сацюк показала клип на песню «Абяцай»

Осенью нынешнего года наша страна во второй раз примет конкурс песни «Детское Евровидение», уже 16-й по счёту. Артисты, которые хоть раз выходили на сцену этого музыкального конкурса, навсегда остаются как в его истории, так и в памяти зрителей.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певица Ольга Сацюк.

Каким сейчас Вам видится тот опыт?

Ольга Сацюк, певица:

Я вспоминаю его не одна, и делаю это два раза в год, когда проходит взрослое и детское «Евровидение». Мне помогает в этом страна, журналисты, телевидение, потому что это – достаточно весомая и интересная тема. Тем более, что конкурс – масштабный, почему бы всякий раз об том не вспоминать?! Тем более, если это был большой и, действительно, красивый выход и впервые достойное 4 место для нашей страны.

Почему юные артисты более успешны на Евровидении, чем взрослые?

Ольга Сацюк:

Я считаю, что это – два разных и больших понятия, потому что дети – это несколько другое отношение, атмосфера. Дети по-другому воспринимаются, и мы считаемся страной-лидером в детском «Евровидении» по тому, какие места мы занимаем. На сегодняшний момент, у нас есть две победы и достаточно большое количество мест именно в пятерке.

Вы бы хотели участвовать во взрослом «Евровидении»?

Ольга Сацюк:

Да. Уже с 16 лет, по официальным правилам, можно представлять страну на взрослом «Евровидении». Этот вопрос – актуальный в моей творческой жизни. Я никуда не тороплюсь. У меня случился потрясающий праздник в жизни и запомнился как праздник, я «прорубила» для себя дорогу в Европу.

Что сейчас происходит в Вашей творческой жизни?

Ольга Сацюк:

Из последнего: состоялась премьера клипа – песня «Абяцай» на белорусском языке, автором слов и музыки которой выступает Никита Найденов. А пою я в дуэте с Дмитрием Никановичем. Песня сказочная, с первых нот я влюбилась, и сказала, что если вдруг мы будем снимать «Титаник» в белорусской версии – это будет саундтреком, уж простите.