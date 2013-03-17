Американский певец Адам Ламберт из Москвы уехал с CD и DVD Сергея Лазарева

Новости России. Американский певец Адам Ламберт, финалист телешоу American Idol, с сольным концертом выступил в Москве. Как сообщают российские СМИ, за сутки, проведённые в российской столице, музыкант подружился с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Сергей Лазарев, российский певец (в интервью российским СМИ):

Нас познакомила компания «Sony Music», артистами которой мы оба являемся. Мне было очень приятно пообщаться с Адамом. Он выразил желание послушать мою музыку – на память я ему вручил свои CD и DVD. Адам – очень дружелюбный и вежливый парень!

Организаторов несколько смутил райдер исполнителя. Так, к примеру, на завтрак Ламберт заказал 10 литров молока разных видов: 4 литра двухпроцентного, 4 литра «обычного» и 2 литра соевого. На обед музыкант попросил горячий домашний суп, хот-доги, гамбургеры, картофельную запеканку с мясом или лазанью, булочки с корицей и индейкой, пасту с мясным и томатным соусом, сэндвичи с ветчиной и сыром на гриле, стейк с сыром «Филадельфия», салат латук, тунца, ассортимент сыров, лук, картофельные чипсы и приправы, нарезанные помидоры, выпечку и фрукты.

Разгулявшийся ни на шутку циклон «Хавер» не помешал Адаму Ламберту дать концерт в Минске. Во Дворце спорта поп-певец выступил 15 марта. Концерт состоялся в рамках мирового турне в поддержку альбома Trespassing.