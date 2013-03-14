Тимур Родригез: По утрам ем кашу и обожаю американские сериалы

Ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» встретилась с певцом, теле- и радиоведущим Тимуров Родригезом, который рассказал, как он проводит свое свободное время и в чем кроется секрет его успеха!

Тимур, как вы обычно проводите утро?

Тимур Родригез, певец:

Сразу скажу всем, я ненавижу утро! Во всяком случае, это честно! Я ненавижу утро, но, наверное, за последние 4 года мне не удавалось больше 4 раз, ну может я лукавлю и это цифра10, спать дольше, чем до 10 утра. Я встаю достаточно рано, потому что меня будит мой сын. Я не могу ему отказать, потому что я слишком его люблю и слишком редко бываю дома, когда он требует поиграть с ним. Вернее, не требует, а просит. Хотя в какие-то моменты действительно начинает требовать, потому что я нахожусь без движения, без сил в кровати, не понимая, какое сейчас время суток. Мне очень тяжело, потому что я сова. Мне очень сложно вставать рано. Я просто не понимаю, как в это время может работать мозг.

Что едите на завтрак?

Тимур Родригез:

Обычно каши, потому что это давняя традиция. Кашу мне варила моя мама, кашу мне продолжает варить моя супруга. Мы все едим кашу за завтраком. Кашу любит мой сын. Скоро кашу начнет есть мой второй сын! Но иногда это бывает яичница, иногда творог с ягодами, иногда это бывает просто чай, а иногда: «Может ты что-нибудь съешь? - Прости, нет времени». И потом я убегаю на работу, потому что съемки начинаются очень рано.

Зарядку делаете?

Тимур Родригез:

Нет. Но я занимаюсь спортом в течении дня, если у меня есть на это силы! Я отжимаюсь, качаю пресс. Еслим я заезжаю домой, я делаю это дома. Иногда это бывает вечером, вы не поверите. Вечером, хотя говорят, что вечером лучше себя не нагружать. Но если у меня есть единственная возможность сделать это вечером, я воспользуюсь ей.

Тимур, в сутках 24 часа. Как вы все успеваете? Вы и певец, и радиоведущий...

Тимур Родригез:

Я не понимаю сам, как все успеваю. Иногда мне кажется, что я не успеваю ничего. Потом я открываю журналы, газеты, инетрнет и читаю про себя все. И думаю, это все про меня? Это я вообще? Честно говоря, я понимаю, что мне еще предстоит сделать так много...

А что предстоит сделать?

Тимур Родригез:

Нужно наконец-то выпустить альбом в этом году. Это произойдет весной. Весна уже началась, поэтому я вот смотрю уже с опаской на часы и думаю, что уже вот-вот! Мне нужно обязательно подготовить новый сингл для нового альбома. Мне нужно обязательно успеть отдохнуть хотя бы раз в этом году. Мне нужно обязательно подумать наконец-то, когда выйдет фильм с моим участием, потому что очень много было предложений.

Дайте совет, как добится успеха?

Тимур Родригез:

Не думайте о времени! Это главный совет. Просто делайте то, что вам инетересно. Я делаю это вопреки, всегда. Вопреки тем, кто не верит в меня. Вопреки тем, кто говорит, что Тимур Родригез - это человек, который пытается заниматься всем. А я не пытаюсь, я просто делаю. У меня есть список того, что я уже сделал. У меня есть список вещей, которые заставили многих артистов в этой стране начать меня бояться. И сейчас все происходит так, как я хотел. Я хотел, чтобы обо мне говорили, я хотел, чтобы мои клипы обсуждали, я хотел сделать так, чтобы хореография в моих клипах была самая сложная и чтобы в России больше ни у кого не было такой хореографии - слава Богу, это произошло.

Звездной болезнью не страдаете?

Тимур Родригез:

Знаете, к счастью, есть вещи, которые меня всегда останавливают. Я ненавижу людей, которые позволяют себе какие-то непозволительные совершенно вещи. Извините за товтологию, но это правда так. Совершенно непозволительные вещи, которые перестают делать этих людей людьми. Таких очень много. Они считают, что их статус может позволить им повысить голос на тех, кто с ними работает. Для меня те люди, с которыми я езжу на гастроил, мои друзья. Да, может быть мы не отмечаем дни рождения вместе всегда. Да, может быть мы не выезжаем вместе на пикники. Но при этом я очень люблю этих людей, ценю и не могу позволить себе повысить на них голос, сказать им что-то неприятное.

Как вы расслабляетесь? Как отдыхаете?

Тимур Родригез:

Я даже не вспомню, правда, чем я могу таким заняться, чтобы расслабиться... Я читаю книги, я смотрю кино. Я обожаю американские сериалы!

А правда, что вы умеете вязать?

Тимур Родригез:

Я умел вязать, но, думаю, что сейчас ничего не свяжу! Но это правда, это не выдуманная история. Это было очень давно. Я был в первом классе, а может быть еще даже и в первый не пошел.

А с чего такое улечение?

Тимур Родригез:

Вокруг былти оди девочки и это все объясняет!

Тимур, а развеселите наших зрителей!?

Тимур Родригез:

Есть очень хороший анекдот, который любит Иосиф Довыдович. Мне рассказали, что его однажды Кобзон либо процитировал, либо взял в качестве образца, когда ему задали вопрос. В общем, судится пожилая пара - очень взрослые люди разводятся. И мужчине задают вопрос: неужели вам раньше не хотелось развестись? На что мужчина ответил: развестить - нет, убить - да. Так что берегите друг друга, друзья!

Пожелайте телезрителям что-нибудь!

Тимур Родригез:

Я, как человек, который не понимает, как утро может быть добрым (хотя я, конечно, лукавлю - я стараюсь улыбатьсмя весгда), желаю всем тем, кто до сих пор ни разу не улыбнулся, постараться увидеть во всем, что происходит вокруг вас, нечто важное. Потому что проснувшись чуть раньше, чем вы привыкли, вы, возможно, не пропустите то, что когда-нибудь вам доведется вспомнить и рассказать своим внукам. Это очень здорово!