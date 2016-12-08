Ледяной дождь: транспортный коллапс и сотни аварий

Новости Беларуси. Транспортный коллапс, сотни ДТП и каток под ногами. Страна под натиском непогоды. Ночью и утром во многих регионах страны прошел ледяной дождь.

Осадки зафиксированы в Брестской, Гродненской и Минской областях. Ситуация на дорогах осложнена. Улицы и тротуары покрыты кромкой льда. В Солигорском районе из-за гололедицы пока полностью остановлено движение автобусов.

А в Минске этим утром автомобилисты застряли в многокилометровых пробках. В целях безопасности ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными. К вечеру атмосферный фронт сместится на восток страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Увеличилось количество мелких аварий. Мы связываем это с дорожными условиями, потому что на проезжей части образовывается гололед, и многие водители не успевают сориентироваться в это ситуации. Но они должны помнить, что одноминутно обработать проезжую часть у дорожных служб не представляется возможным, и о своей безопасности нужно позаботиться самому.