Алёна Ланская: В данный момент, кроме «Евровидения», в моей жизни ничего не существует

Новости Беларуси. В жизни Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013», в данный момент ничего, кроме «Евровидения», не существует. Об этом Алёна заявила на пресс-конференции белорусским СМИ.

Сейчас артистке многим приходится жертвовать: спит по два-три часа в сутки, пропускает любимые занятия в спортзале. Подготовка к конкурсу полным ходом: дорабатывается идея номера, идет работа над его постановкой. Создается и промопродукция, обязательная его составляющая – белорусские продукты питания, и конечно, диск с новой песней Solayoh.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

В данный момент в моей жизни кроме «Евровидения» больше ничего не существует. Я поклонница конкурса с юных лет. Помню, как ждала мая месяца. Обычно в это время уже была на даче с родными. И даже пропускала свои прогулки с ребятами, чтобы посмотреть конкурс. «Евровидение» – Олимпиада для артистов. Для кого-то это Эверест. Это та вершина, к которой мы стремимся. А еще это испытание на прочность меня и моей команды. Кроме того, это возможность показать себя Европе, выйти на новый уровень.

На сцене шведского Мальмё Алёна Ланская исполнит композицию «Solayoh» европейских авторам. Это песня о добрых людях со сказаочной планеты Solayoh, там нет серых будней, одиноких людей, царят свет и любовь. Напомним, в национальном отборе на «Евровидение» Ланская одержала победу с песней «Rhytm of Love». Авторство принадлежит белорусским композиторам Леониду Ширину и Юрию Ващуку. На пресс-конференции певица пояснила, почему отдала предпочтение песне бельгийского композитора Марка Пэлинка.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Когда я подавала заявку на отборочный тур, мы рассматривали только одну песню - композицию Леонида Ширина. Я очень люблю белорусских авторов, сотрудничаю со всеми и могу сказать, что творчество наших композиторов ничуть не уступает творчеству европейских. Но дело в том, что мне поступили предложения от других авторов – в том числе и от Марка Пэлинка, с которым мы познакомились в прошлом году во время записи моего англоязычного альбома.

Клип на песню «Solayoh» белорусская певица снимала в Стамбуле. Режиссёром видео стал турецкий клипмейкер Сенол Коркмаз. Настоящим сюрпризом для поклонников артистки стало участие в клипе норвежского певца, победителя «Евровидения-2009» Александра Рыбака (смотрите видео). Как выяснилось, от гонорара артист отказался. Помогать землякам, по словам Александра, его долг.

Дмитрий Баранов, продюсер певицы:

Александр – большой патриот Беларуси и наш личный друг. Он как таблетка от стресса, позитивный, добрый, всегда заряжен энергией. Было холодно, дул ветер. Он мог просто сидеть в вагончике и ждать своего времени для съемок. Но нет, он постоянно стоял у камеры, наблюдал за тем, как выстраивают свет на площадке, очень сильно переживал и давал мне советы: «Дима, укрой Алену, ей же холодно». В общем, создавал теплую и позитивную атмосферу.

Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Для съемок видеоклипа нужно было выехать на берега морей, чтобы все это красиво снять на песке. К сожалению, в Минске мы снимать не могли, потому что тут было пасмурно. Если еще море мы могли заменить Минским, то солнечные лучи мы не могли заменить. Приняли решение вывезти всю команду в Турцию. Но и там в это время было прохладно. Несмотря на то, что там было +8, мне пришлось бегать в купальнике.

В ближайшее время Алена Ланская отравится в промотур в Афины. В планах также поездки в Лондон, Амстердам, Брюссель, Киев и Москву. По словам белоруски, промотур – одно из основных слагаемых успеха на «Евровидении». С танцевальным проектом TREND DELUXE певица уже выступила в качестве гостьи национального отбора в Молдове. А в Румынии впервые состоялась телепрезентация конкурсной Solayoh.