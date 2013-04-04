Илья Резник отмечает 75-летие

Новости России. Президент Беларуси также направил поздравление Народному артисту Российской Федерации Илье Резнику. Поэт отмечает 4 апреля 75-летие.

Как признался сам автор, он долго не мог поверить, что написание песен может стать профессией. И только после того как песня «Золушка» попала в репертуар Людмилы Сенчиной, Резник начал предлагать свои произведения разным артистам.

Окончательно изменила судьбу поэта встреча с Аллой Пугачевой. Он несколько лет был постоянным автором примадонны. Песни «Маэстро», «Все могут короли», «Старинные часы», «Журавлик» и «Вернисаж» сразу стали хитами. И сейчас все российские эстрадные звезды исполняют композиции на стихи Ильи Резника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.