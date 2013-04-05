Ани Лорак о сольном концерте в Минске: Это была встреча родных людей

Ани Лорак совсем недавно дала свой первый сольный концерт в Минске. Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ узнала, какие у певицы впечатления от белорусских зрителей.

Ани Лорак, народная артистка Украины:

Это была, знаете, какая-то просто встреча родных людей. С первой ноты, с первой песни, с первой улыбки, с первого взгляда, как поется в моей песне, соединила и не отпустила нас любовь. Вот у нас под таким девизом прошел весь концерт. И я так счастлива, что у меня была такая возможность петь на такой сцене. И столько людей! Я знаю, что билеты были проданы за две недели. И это для меня такое счастье! Что может быть лучше для артиста, чем понимание того, что на его концерт уже не осталось билетов, что его ждут! Это так вдохновляет, дает силы идти дальше!

Ани, у вас юбилейный год - и в творчестве, и в жизни. Какие планы? Как собираетесь отметить?

Ани Лорак:

Отмечать буду сольными концертами, новой программой. Надеюсь, что ее привезу в следующий раз в Минск. Будут песни, собранные за 20-летие творческой деятельности. Лучшие песни. Очень много песен на украинском языке, на русском, на английском. И даже в разных стилях, потому что уже сегодня, можно сказать, на концерте звучали песни в поп и рок стилях, баллады. Наверное, это и интересно зрителю. Потому что ему не становится скучно, все время что-то меняется на сцене. В моей юбилейной программе будет такой же живой звук, такой же профессиональный уровень, потому что я очень дорожу вниманием зрителя и всегда готова сделать как можно лучше, подарить как можно лучшую эмоцию, чтобы они ушли с концерта довольные, счастливые и эмоционально заряженные - все в жизни хорошо, все только в жизни начинается, все самое лучшее вас ждет.

Когда еще раз приедете?

Ани Лорак:

А - я уже четко понимаю, что приеду точно. Б - приеду скоро! А вот когда? Сейчас уеду, чтобы немножечко за мной поскучали, а потом приеду вновь!

Ани, у нас утренняя программа. Расскажите, как вы обычно проводите свое утро?

Ани Лорак:

Утро провожу стремительно - зарядка, контрастный душ. У меня маленький ребенок, поэтому затем я уделяю внимание малышке. Потом немножечко работы, е-мейлы, телефоны, звонки, записи, планирование. И я в строю! Главное, всегда со мной чашечка кофе и хорошее настроение с самого утра, понимание того, что сегодня самый лучший день.

Пожелайте что-нибудь нашим телезрителям, которые только что проснулись!?

Ани Лорак:

Дорогие друзья, просыпайтесь! Сегодня необыкновенный день, все в ваших руках. Как вы начнете утро, так и проживете день. Поэтому улыбайтесь, посылайте как можно больше позитива и, поверьте, он обязательно к вам вернется! Будьте счастливы!