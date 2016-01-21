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Абсолютный рекорд: клип Адель посмотрели миллиард раз за три месяца

21 января 2016 18:36
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Новости США. Клип на композицию Hello британской певицы Адель посмотрели более миллиарда раз. Видео перешагнуло миллиардный рубеж всего за 88 дней со дня презентации на YouTube.

Таким образом, Адель установила рекорд на видеохостинге.

Предыдущий рекорд принадлежал Gangnam Style , песне, исполненной известным корейским рэпером Psy. Первый миллиард просмотров был взят им примерно через семь месяцев после публикации на YouTube.

«Ты получаешь ровно столько, сколько вкладываешь»: Адель – о своем творчестве и личной жизни в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые»

# Музыка # Звезды # Адель

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