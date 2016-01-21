Абсолютный рекорд: клип Адель посмотрели миллиард раз за три месяца

Новости США. Клип на композицию Hello британской певицы Адель посмотрели более миллиарда раз. Видео перешагнуло миллиардный рубеж всего за 88 дней со дня презентации на YouTube.

Таким образом, Адель установила рекорд на видеохостинге.

Предыдущий рекорд принадлежал Gangnam Style , песне, исполненной известным корейским рэпером Psy. Первый миллиард просмотров был взят им примерно через семь месяцев после публикации на YouTube.