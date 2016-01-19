Опоздала на три часа, пришла пьяной и глумилась над деревенскими жителями: Мадонна в центре скандала

Новости США. Певица Мадонна на днях попала в очень неприятную ситуацию. Сначала она опоздала на собственный концерт в Луисвилле на целых три часа. И, как пишут зрители, пришедшие на концерт, поп-дива явилась в состоянии алкогольного опьянения. Поначалу артистка вызывала только смех у поклонников, но затем, когда начала говорить нелицеприятные вещи о жителях маленьких городов, терпение многих лопнуло.



«Мадонна отличная певица, но она очень плохой человек», – написал в Сети один из зрителей того самого концерта.



Мадонна. Источник фото: instagram.com/madonna/

Мадонна откликнулась на выпады в своей адрес. Ситуацию она прокомментировала на своей странице Instagram. Мадонна:

Если вы верите всему, что читаете, знайте: я никогда не пью во время концертов. В Луисвилле я пошутила, что могу выступать одетой как клоун и пить алкоголь. Что интересно, общество продолжает относиться ко мне сексистски, ведь если бы я была мужчиной, никто бы и слова не сказал. По словам певицы, такие домыслы рождаются в тех случаях, когда люди не читают книги и черпают информацию из таблоидов.



Мадонна. Источник фото: instagram.com/madonna/