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Опоздала на три часа, пришла пьяной и глумилась над деревенскими жителями: Мадонна в центре скандала

19 января 2016 13:38
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Новости США. Певица Мадонна на днях попала в очень неприятную ситуацию. Сначала она опоздала на собственный концерт в Луисвилле на целых три часа. И, как пишут зрители, пришедшие на концерт, поп-дива явилась в состоянии алкогольного опьянения.

Поначалу артистка вызывала только смех у поклонников, но затем, когда начала говорить нелицеприятные вещи о жителях маленьких городов, терпение многих лопнуло.

«Мадонна отличная певица, но она очень плохой человек»,  написал в Сети один из зрителей того самого концерта.

Опоздала на три часа, пришла пьяной и глумилась над деревенскими жителями: Мадонна в центре скандала-1


Мадонна. Источник фото: instagram.com/madonna/

Мадонна откликнулась на выпады в своей адрес. Ситуацию она прокомментировала на своей странице Instagram.

Мадонна:
Если вы верите всему, что читаете, знайте: я никогда не пью во время концертов. В Луисвилле я пошутила, что могу выступать одетой как клоун и пить алкоголь. Что интересно, общество продолжает относиться ко мне сексистски, ведь если бы я была мужчиной, никто бы и слова не сказал.

По словам певицы, такие домыслы рождаются в тех случаях, когда люди не читают книги и черпают информацию из таблоидов.

Опоздала на три часа, пришла пьяной и глумилась над деревенскими жителями: Мадонна в центре скандала-4


Мадонна. Источник фото: instagram.com/madonna/

Нашлись и те, кто поддержал Мадонну и попытался оправдать ее поведение. «Понятно, что она ничего не делает просто так», – пишут поклонники в социальных сетях.

Мадонна о скандалах, имидже и о том, чего ждать от нее в следующий раз, в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Мадонна

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