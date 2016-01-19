Опоздала на три часа, пришла пьяной и глумилась над деревенскими жителями: Мадонна в центре скандала
Новости США. Певица Мадонна на днях попала в очень неприятную ситуацию. Сначала она опоздала на собственный концерт в Луисвилле на целых три часа. И, как пишут зрители, пришедшие на концерт, поп-дива явилась в состоянии алкогольного опьянения.
Поначалу артистка вызывала только смех у поклонников, но затем, когда начала говорить нелицеприятные вещи о жителях маленьких городов, терпение многих лопнуло.
«Мадонна отличная певица, но она очень плохой человек», – написал в Сети один из зрителей того самого концерта.
Мадонна. Источник фото: instagram.com/madonna/
Мадонна откликнулась на выпады в своей адрес. Ситуацию она прокомментировала на своей странице Instagram.
Мадонна:
Если вы верите всему, что читаете, знайте: я никогда не пью во время концертов. В Луисвилле я пошутила, что могу выступать одетой как клоун и пить алкоголь. Что интересно, общество продолжает относиться ко мне сексистски, ведь если бы я была мужчиной, никто бы и слова не сказал.
По словам певицы, такие домыслы рождаются в тех случаях, когда люди не читают книги и черпают информацию из таблоидов.
Мадонна. Источник фото: instagram.com/madonna/
Нашлись и те, кто поддержал Мадонну и попытался оправдать ее поведение. «Понятно, что она ничего не делает просто так», – пишут поклонники в социальных сетях.
Мадонна о скандалах, имидже и о том, чего ждать от нее в следующий раз, в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».