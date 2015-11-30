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Телохранитель певицы Адель влюбил в себя интернет-пользователей

30 ноября 2015 13:28
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Новости Великобритании. Телохранитель известной британской певицы Адель покорил интернет-пользователей, преимущественно женского пола. Как пишет Metro,

поклонники Адель «нашли новую тему, по которой можно сходить с ума».

Телохранитель певицы Адель влюбил в себя интернет-пользователей-1

Девушки заприметили парня на фотографиях, которые разлетелись по социальным сетям:

певица находится в компании охранника Петера Ван дер Вена (в последнее время Адель усилила меры своей безопасности).

Телохранитель певицы Адель влюбил в себя интернет-пользователей-4

Поклонникам удалось выяснить, что

телохранитель Петер Ван дер Вен родился в Нидерландах.

Телохранитель певицы Адель влюбил в себя интернет-пользователей-7

Какое-то время занимался бодибилдингом,

а в 2005 году выиграл конкурс «Мистер Европа».

Телохранитель певицы Адель влюбил в себя интернет-пользователей-10

В последние годы он работал телохранителем певицы Леди Гаги и даже принимал участие в записи ее трека Government Hooker.

Отметим, несмотря на молодой возраст, певице – 27, Адель – лауреат десяти премий «Грэмми», пяти Brit Awards, а также премий «Золотой глобус» и «Оскар» (2013). Музыкальные критики называют ее «новой Эми Уайнхаус» и «британской сенсацией».

Недавно певица подтвердила свой статус: ее новый альбом «25» стал самым быстро распродаваемым в истории британской и американской музыки.

# общество # Фотофакт # Звезды # Адель # Петер Ван дер Вен

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