Телохранитель певицы Адель влюбил в себя интернет-пользователей

Новости Великобритании. Телохранитель известной британской певицы Адель покорил интернет-пользователей, преимущественно женского пола. Как пишет Metro,
поклонники Адель «нашли новую тему, по которой можно сходить с ума».
Новости Великобритании. Телохранитель известной британской певицы Адель покорил интернет-пользователей, преимущественно женского пола. Как пишет Metro,
поклонники Адель «нашли новую тему, по которой можно сходить с ума».
Девушки заприметили парня на фотографиях, которые разлетелись по социальным сетям:
певица находится в компании охранника Петера Ван дер Вена (в последнее время Адель усилила меры своей безопасности).
Поклонникам удалось выяснить, что
телохранитель Петер Ван дер Вен родился в Нидерландах.
Какое-то время занимался бодибилдингом,
а в 2005 году выиграл конкурс «Мистер Европа».
В последние годы он работал телохранителем певицы Леди Гаги и даже принимал участие в записи ее трека Government Hooker.
Отметим, несмотря на молодой возраст, певице – 27, Адель – лауреат десяти премий «Грэмми», пяти Brit Awards, а также премий «Золотой глобус» и «Оскар» (2013). Музыкальные критики называют ее «новой Эми Уайнхаус» и «британской сенсацией».
Недавно певица подтвердила свой статус: ее новый альбом «25» стал самым быстро распродаваемым в истории британской и американской музыки.