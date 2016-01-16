Фестиваль «Минский джаз-2016» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Музыка Луи Армстронга и Фрэнка Синатры вновь в белорусской столице. Более получаса назад на сцене клуба имени Дзержинского в 27-й раз стартовал ежегодный фестиваль «Минский джаз». В 2016 году в гости к любителям импровизационной музыки приехали сразу несколько артистов. В первый день джазового форума Минск покоряет трио Даниила Крамера — известного российского пианиста. Ему аккомпанируют ударные и контрабас в лице Сергея Васильева и Павла Тимофеева.

Даниил Крамер, народный артист России:

У меня много было концертов в Беларуси. Кстати, вся моя джазовая карьера начиналась с Витебска, с Витебского джазового фестиваля 1984 года. Это мой самый первый джазовый фестиваль в моей жизни.

Я приготовил программу между классикой и джазом. То есть, собственно, между теми двумя мирами, в которых я вырос. И в классическом мире я вырос, и в джазовом.

Завтра, 17 января, с сольной программой для белорусской публики выступит заслуженная артистка России Армине Саркисян. Вечер будет посвящен 100-летию легендарного джазового исполнителя Олега Лундстрема. К слову, именно Армине 17 лет была солисткой его оркестра. Финальным аккордом джазового форума 18 января станет выступление биг-бенда под руководством Михаила Финберга. Напомним, именно белорусский маэстро стал идейным вдохновителем и основателем этого фестиваля еще в 1989 году.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Это 81-й концерт. И все разные программы. С учетом того, что профессиональный джаз в Беларуси был основан 1939 году. Пот посчитайте, сколько времени мы держим это направление. И держим в хороших руках, потому что это необходимо, эта музыка, которая является интернациональной музыкой, она воспитывает нового слушателя. И те люди, которые приходят на мои концерты, они получают удовольствие.