Пианист Михаил Оргиш: о многогранном шоу-бизнесе, «неоклассике» и дебютном диске, изданном в Японии

Дебютный альбом неоклассики пианиста и композитора Михаила Оргиша недавно был издан в Японии. О творчестве белорусского пианиста поговорим в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Вы учились в лицее при Белорусской государственной академии музыки. Тем не менее, Вы на сегодняшний день выбрали шоу-бизнес. Казалось бы, Академия музыки и шоу-бизнес – это разные вещи.

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Когда долго занимаешься чем-то одним, хочется чего-то другого тоже «вкусить». И чтобы быть востребованным в этом мире по-настоящему, ты вынужден заниматься, скажем так, более массовым искусством. И все-таки шоу-бизнес – это более массовое искусство, нежели классика. Поэтому как-то так сложилось, что я решил сказать своё слово и здесь. Просто душе захотелось чего-то нового. Я думаю, у нас у всех такое бывает, когда хочется чего-то ещё…

Клип группы «Лермонт». Это уже был какой-то этап в Вашей карьере шоу-бизнеса.

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Безусловно, это был один из таких основных этапов в моей карьере. С уходом из группы, я стал писать разную музыку. И в том числе я сейчас продолжаю писать песни по формату шоу-биза.

Несколько песен было написано мною для солиста группы «Цвет алоэ» Сергея Лапковского. На одну из этих песен, «Тебя здесь нет», был снят клип и она попала в «горячую» ротацию радио. Я продолжаю двигаться и в этом направлении.

В Вашем творчестве все-таки фигурирует такой термин, как «неоклассика».

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Это второй вариант моего творчества. То есть один этап – это шоу-бизнес, а есть ещё неоклассика.

А шоу-бизнес и неоклассика – «не одного поля ягода», нет?

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Сейчас вообще, наверное, делить музыку на какие-то такие стили – очень сложно.

Если это нравится и это сделано интересно, если люди это слушают, – это востребовано, это музыка. И совсем не важно, какая: попса, рок, андеграунд, неоклассика, джаз или ещё что-то…

Потому что сейчас уже столько всего сказано в мире, что сказать что-то интересное, на мой взгляд, возможно только «на стыке». Если ты чисто роковый музыкант, или чисто попсовый, у тебя есть меньше шансов. А вот если ты и там, и там, и все время у тебя есть цельность некая, – тогда ты можешь быть интересен.

Что же такое неоклассика?

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Неоклассика – это некий мост между обычным слушателем и высоким искусством. Потому что человеку слушать Гайдна, Бетховена, Баха, или ещё что-либо – сложно. Просто так вот взять – и начать слушать. А слушать неоклассику – может. Этот стиль дает человеку какую-то причастность к более великому искусству, более высокому.

Это все-таки отсыл к классике, безусловно. И тем не менее, в этом стиле нет тех сложностей, нет концепции классической. Все-таки, классика – музыка, которую просто так слушать сложно. То есть она тебя развивает, она тебя обучает, она тебя ведет куда-то. Неоклассика делает то же самое, только мягко.

Как по Вашему, где же место для неоклассики?

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Место неоклассике, на самом деле, везде. Прежде всего, это прослушивание для себя. Потому что неоклассика – искусство сакральное. Безусловно, это восстановление гармонии между самим собой. Это гармония между собой и атмосферой мира. Под неоклассику, на самом деле, очень хорошо думать о своей жизни: что было, что сейчас есть, что будет у тебя.

А принципы, какие-то законы написания – они есть? В классической музыке они существуют.

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Неоклассика – интересный моно стиль, в котором нет свободы в такой широкости «что хочу – то и делаю!» Как раз-таки «что хочу» – оно в рамках определённых законов. Потому что, также как и в шоу-бизнесе, собственно говоря, здесь есть песни: есть куплет, припев. Потом опять: куплет, припев. Потом проигрыш. Потом – припев, уже ты пишешь. Но это в песнях. Что касается неоклассики, что касается треков – свободы больше. Потому что такого «куплет-припев» – здесь нет. А в плане гармонии, мелодики – есть какие-то законы, безусловно, за которые выходить уже сложно. Если выйти за это – тогда это будет, скажем так, перенасыщеное. Для обычного слушателя это станет слишком сложно.

Что касается выхода за пределы возможного и невозможного: как Вы вышли за пределы Республики Беларусь? Как вообще диск стал издаваться в Японии?

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Да всё, на самом деле, очень просто. Я начал писать музыку в этой стилистике, выкладывать ее в Интернет, и мне пришла «обратная связь». Я нашел в Японии лейбл, похожий по стилистике к моему искусству, выслал туда музыку, и мне пришёл ответ положительный: «Давайте поработаем!»

А есть ли какой-то отклик по следам альбома?



Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Безусловно. Мы не так давно снимали клип на один из треков (видео было снято в одном из костёлов г.Минска). Японцам это было очень интересно, они восприняли это как диалог культур.

Вы будете продолжать совершенствоваться в направлении неоклассики, или есть какие-то ещё течения?

Михаил Оргиш, пианист, композитор:

Музыкант жив, пока он ищёт что-то новое. Когда музыкант что-то нашёл и он постоянно это продает, продает и продает. Да, это хорошо с точки зренияденег и бизнеса, но как личность сам в этот момент в итоге начинает «умирать». Поэтому пока челочек ищет что-то нове в своем творчестве, в искусстве, он сам для себя испытывает более активную творческую жизнь. Будем писать неоклассику, будем писать песни по шоу-бизнесу. Будем развиваться и так, и так.