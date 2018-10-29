«50 на 30» – даты, которые в этом году для меня значимы». Инна Афанасьева рассказала о новой концертной программе

«50 на 30» – именно так называется новая концертная программа Инны Афанасьевой.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь, артистка театра эстрады – Инна Афанасьева.

«50 на 30» – с чем связано такое название? Есть ли какая-то философская мысль?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь, артистка театра эстрады:

Вообще, программа называется «Любовь моя...», а «50 на 30» – это даты, которые в этом году для меня значимы и решили немного так их акцентировать.

Где будет проходить концерт?

Инна Афанасьева:

Концерт будет проходить на самой главной площадке нашей страны – Дворец Республики. Уже за две недели были распроданы все билеты, несмотря на то, что это белорусский исполнитель.

Что вы будете исполнять на концерте?

Инна Афанасьева:

Конечно, будут премьеры. Для меня это, вообще, премьерный концерт, потому что из того репертуара, который я пою сейчас, на протяжении пяти последних лет, будет, наверное, 20% песен. Конечно же, будут шлягеры, которые известные – и любят, и знают, и хотят их услышать. Но и будут песни старые, не забытые, а песни, которые я довольно долго не пела. Но в связи с тем, что 50 и 30, я решила совместить более яркие какие-то моменты и я знаю, что для многих моих поклонников это песни, которые связаны с какими-то жизненными ситуациями. Это 90-е годы, это 2000-е годы, это годы для кого-то юности. Недавно разговаривала со своей приятельницей и она говорит: «Я должна попасть на твой концерт, ты что! Это же моя молодость!». А её ребенку – 40 лет. И я словила себя на мысли, что лет 20 тому назад у меня брали автографы и говорили, такой взрослый мужчина: «Инна, я вырос под ваши песни». А сейчас это уже чья-то молодость.