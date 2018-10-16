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Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро

16 октября 2018 07:54
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6 камер, 32 прибора динамического света и сцена на глубине около 10 метров. Концерт на перроне столичной подземки прошёл в Беларуси впервые. Чтобы подготовить площадку для музыкального праздника под искусственным звёздным небом, вход на станцию закрыли раньше обычного, а поезда шли без остановки.

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -1

Сергей Новиков, оператор-постановщик ЗАО «Столичное телевидение»:
Сложная площадка. На установку камер, на монтаж сцены было отпущено всего лишь 3 часа. Станция действующая, и поезда ходят. И в такие сроки провести монтаж – просто чудо.

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -4

И чудо произошло. Перрон, где обычно в спешке ждут следующий поезд, на несколько часов превратился в зрительный зал.  

Владислав Боев, корреспондент СТВ:
Партер под звёздным небом «Петровщины» на 400 мест. Это максимум. Температура на станции комфортная. И если ночью на улице градусы уже стремятся к нулю, здесь, под землёй, достаточно кофты или лёгкой куртки. 

Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было  

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -7

Свыше 1,5 часов все технические службы следили за бесперебойной работой звука и света. Опорой для последнего, кстати, послужили декоративные фермы на станции. Картинку высокой чёткости снимали операторы, а через мгновение сигнал уже принимала передвижная телевизионная станция.  

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -10

Антон Нехай, оператор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Приходится всё время стоять на ногах, концентрироваться на кадре, следить за фокусом и всё время слушать команды режиссёра.  

Юлия Сапроненко, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:
Очень маленькое пространство, зрители сидят плотно. Эфир покажет в любом случае. Я думаю, что всё получилось.  

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -13

Идея провести концерт в метро возникла у организаторов фестиваля еще 3 года назад. Всё это время они присматривались к площадкам, искали специалистов и технику.  

Ростислав Кример, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Нам звонят из разных стран и спрашивают: о, какой интересный проект. Это значит, что это действительно интересно.  

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -16

Наслаждаться искусством на режимном объекте – редкая возможность. Пока перед гостями фестиваля выступали лучшие музыканты стран Восточной и Западной Европы, руку на пульсе безопасности держали спасатели и врачи скорой помощи.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
С каждой стороны платформы стоят электропоезда. Это во избежание несчастных случаев. Достаточно организованно работают сотрудники правоохранительных органов, службы безопасности метрополитена.  

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -19

Оригинальный формат концерта заинтересовал не только новую аудиторию, но и привлек внимание звёзд.  

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -22

«Королевой» этого вечера стала всемирно известная меццо-сопрано Оксана Волкова. Прима Большого театра исполнила «Аве Марию».   

Оксана Волкова, заслуженный артист Беларуси, солист Национального академического театра оперы и балета Беларуси:
А я сразу согласилась, мне очень нравятся. Минск у нас не избалован какими-то шоу-программами, проектами. Я очень рада, что, наконец, у нас что-то стали придумывать такое неординарное, интересное.    

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -25

Подобный минскому концерту отгремел в свое время и в московской подземке. Но шоу в белорусской столице, как уверяют знатоки, собрало даже больше зрителей, да и программа оказалась куда насыщеннее и разнообразнее. Телеверсию уже минувшей музыкальной ночи совсем скоро покажут на телеканале «РТР-Беларусь». Это надо видеть. 

Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро -28

# Музыкальные события в Минске # Музыка # Сергей Новиков # Владислав Боев # Антон Нехай # Юлия Сапроненко # Ростислав Кример # Андрей Дроб # Оксана Волкова # Фотофакт # Музыка

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