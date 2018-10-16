Нам звонят из разных стран и говорят: какой интересный проект. Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро

6 камер, 32 прибора динамического света и сцена на глубине около 10 метров. Концерт на перроне столичной подземки прошёл в Беларуси впервые. Чтобы подготовить площадку для музыкального праздника под искусственным звёздным небом, вход на станцию закрыли раньше обычного, а поезда шли без остановки.

Сергей Новиков, оператор-постановщик ЗАО «Столичное телевидение»:

Сложная площадка. На установку камер, на монтаж сцены было отпущено всего лишь 3 часа. Станция действующая, и поезда ходят. И в такие сроки провести монтаж – просто чудо.

И чудо произошло. Перрон, где обычно в спешке ждут следующий поезд, на несколько часов превратился в зрительный зал. Владислав Боев, корреспондент СТВ:

Партер под звёздным небом «Петровщины» на 400 мест. Это максимум. Температура на станции комфортная. И если ночью на улице градусы уже стремятся к нулю, здесь, под землёй, достаточно кофты или лёгкой куртки. Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

Свыше 1,5 часов все технические службы следили за бесперебойной работой звука и света. Опорой для последнего, кстати, послужили декоративные фермы на станции. Картинку высокой чёткости снимали операторы, а через мгновение сигнал уже принимала передвижная телевизионная станция.

Антон Нехай, оператор ЗАО «Столичное телевидение»:

Приходится всё время стоять на ногах, концентрироваться на кадре, следить за фокусом и всё время слушать команды режиссёра. Юлия Сапроненко, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень маленькое пространство, зрители сидят плотно. Эфир покажет в любом случае. Я думаю, что всё получилось.

Идея провести концерт в метро возникла у организаторов фестиваля еще 3 года назад. Всё это время они присматривались к площадкам, искали специалистов и технику. Ростислав Кример, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Нам звонят из разных стран и спрашивают: о, какой интересный проект. Это значит, что это действительно интересно.



«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Наслаждаться искусством на режимном объекте – редкая возможность. Пока перед гостями фестиваля выступали лучшие музыканты стран Восточной и Западной Европы, руку на пульсе безопасности держали спасатели и врачи скорой помощи. Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

С каждой стороны платформы стоят электропоезда. Это во избежание несчастных случаев. Достаточно организованно работают сотрудники правоохранительных органов, службы безопасности метрополитена.

Оригинальный формат концерта заинтересовал не только новую аудиторию, но и привлек внимание звёзд.

«Королевой» этого вечера стала всемирно известная меццо-сопрано Оксана Волкова. Прима Большого театра исполнила «Аве Марию». Оксана Волкова, заслуженный артист Беларуси, солист Национального академического театра оперы и балета Беларуси:

А я сразу согласилась, мне очень нравятся. Минск у нас не избалован какими-то шоу-программами, проектами. Я очень рада, что, наконец, у нас что-то стали придумывать такое неординарное, интересное.