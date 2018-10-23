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Уникальный коллектив «Траг» исполнил атмосферную композицию в программе «Утро. Студия хорошего настроения»

23 октября 2018 08:02
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«Сердце Сербии» – так называется программа, которую привез в Минск уникальный балканский коллектив «Траг». Завтра со сцены Белорусской государственной филармонии будут звучать их песни.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель этно-группы «Траг» – Валентина Милекич и вокалистки этно-группы «Траг» – Весна Драскович и Хилда Хрекес.

Что вы сегодня исполните?

Валентина Милекич, руководитель этно-группы «Траг» (Республика Сербская, Босния и Герцеговина):
Сегодня мы исполним одну известную песню из одной части Сербии, из Косово, там очень прекрасная музыка. Мы исполним «Лунный свет». Эта песня о запретной любви одного парня и девушки, которым родители запрещали любить друг друга, но он ее забрал из родительского дома и они любили друг друга.    

Выступление коллектива смотрите на видео.   

«Мы попробуем оставить в сердцах наш след». В Минске выступит уникальный балканский коллектив «Траг»  

# Музыка # Музыка # Валентина Милекич # Весна Драскович Хилда Хрекес # Фотофакт # Музыка

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