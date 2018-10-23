«Мы попробуем оставить в сердцах наш след». В Минске выступит уникальный балканский коллектив «Траг»

Валентина Милекич, руководитель этно-группы «Траг» (Республика Сербская, Босния и Герцеговина): Мы бережем традиционную музыку Балкан. У нас репертуар состоит из песен из Сербии, Черногории, Македонии, Болгарии, Хорватии. Мы бережем старые песни, почти забытые и делаем новые современные аранжировки.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель этно-группы «Траг» – Валентин а Милекич и вокалистки этно-группы «Траг» (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) – Весна Драскович и Хилда Хрекес.

«Сердце Сербии» – так называется программа, которую привез в Минск уникальный балканский коллектив «Траг». Завтра со сцены Белорусской государственной филармонии будут звучать их песни.

Как переводится на русский язык ваше название группы «Траг» и что оно означает?

Валентина Милекич:

Траг – это по-русски значит след, потому что мы попробуем оставить в сердцах наш след публики и оставить след за будущим поколением, потому что это традиционная музыка современной аранжировки. И мы хотели бы, чтобы эта музыка, которая была забыта в нашей истории, снова живет.

Уникальный коллектив «Траг» исполнил атмосферную композицию в программе «Утро. Студия хорошего настроения»