«Мы попробуем оставить в сердцах наш след». В Минске выступит уникальный балканский коллектив «Траг»

«Сердце Сербии» – так называется программа, которую привез в Минск уникальный балканский коллектив «Траг». Завтра со сцены Белорусской государственной филармонии будут звучать их песни.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель этно-группы «Траг» – Валентина Милекич и вокалистки этно-группы «Траг» (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) – Весна Драскович и Хилда Хрекес.
Какие песни вы поете?
Валентина Милекич, руководитель этно-группы «Траг» (Республика Сербская, Босния и Герцеговина):
Мы бережем традиционную музыку Балкан. У нас репертуар состоит из песен из Сербии, Черногории, Македонии, Болгарии, Хорватии. Мы бережем старые песни, почти забытые и делаем новые современные аранжировки.