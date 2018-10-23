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«Мы попробуем оставить в сердцах наш след». В Минске выступит уникальный балканский коллектив «Траг»

23 октября 2018 07:59
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«Сердце Сербии» – так называется программа, которую привез в Минск уникальный балканский коллектив «Траг». Завтра со сцены Белорусской государственной филармонии будут звучать их песни.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель этно-группы «Траг» – Валентина Милекич и вокалистки этно-группы «Траг» (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) – Весна Драскович и Хилда Хрекес.  

Какие песни вы поете?  

Валентина Милекич, руководитель этно-группы «Траг» (Республика Сербская, Босния и Герцеговина):
Мы бережем традиционную музыку Балкан. У нас репертуар состоит из песен из Сербии, Черногории, Македонии, Болгарии, Хорватии. Мы бережем старые песни, почти забытые и делаем новые современные аранжировки.  

«Мы попробуем оставить в сердцах наш след». В Минске выступит уникальный балканский коллектив «Траг»-1

Как переводится на русский язык ваше название группы «Траг» и что оно означает?  

Валентина Милекич:  
Траг это по-русски значит след, потому что мы попробуем оставить в сердцах наш след публики и оставить след за будущим поколением, потому что это традиционная музыка современной аранжировки. И мы хотели бы, чтобы эта музыка, которая была забыта в нашей истории, снова живет.  

Уникальный коллектив «Траг» исполнил атмосферную композицию в программе «Утро. Студия хорошего настроения»

# Музыка # Валентина Милекич # Весна Драскович # Хилда Хрекес # Фотофакт

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