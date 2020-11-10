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«2-3 дня была температура и ломило кости». Александр Солодуха рассказал, как переболел коронавирусом и о новом альбоме

10 ноября 2020 10:06
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный артист Республика Беларусь – Александр Солодуха.

Какие советы вы можете дать людям в период пандемии?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Как только появится температура, не тяните, сразу же на КТ. Все проверили, все чисто и хорошо. Сказали, один результат надо подождать двое суток. Это был мазок полости рта и носа. И вот через два дня он пришел положительный, сказали оставаться дома. 2-3 дня была температура и немножко ломило кости, суставы, такое недомогание было, а потом все нормально. Просто нужно было быть дома на самоизоляции и принимать антибиотики.

Вы рекомендуете маски, антисептики?

Александр Солодуха:
Маски само собой, мыть руки, все обрабатывать и т. д.

«2-3 дня была температура и ломило кости». Александр Солодуха рассказал, как переболел коронавирусом и о новом альбоме-1

Родственники были изолированы в это время?

Александр Солодуха:
Да, и Наташа, и Варечка, естественно, тоже были на самоизоляции дома 3 недели вместе со мной.

Обижаются ли на вас родственники по поводу вашего отсутствия дома, если есть концерты?

Александр Солодуха:
Как они могут обижаться, если главный кормилец – это папа и муж. Папе нужно вкалывать и работать, ведь у нас с Наташей на двоих четверо детей и пятеро внуков. Еще и 13 альбомов.

«2-3 дня была температура и ломило кости». Александр Солодуха рассказал, как переболел коронавирусом и о новом альбоме-4

Полную версию интервью смотрите в данном видеоматериале.

# Белорусские исполнители # Музыка # Александр Солодуха # Фотофакт

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