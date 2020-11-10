«2-3 дня была температура и ломило кости». Александр Солодуха рассказал, как переболел коронавирусом и о новом альбоме

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный артист Республика Беларусь – Александр Солодуха.

Какие советы вы можете дать людям в период пандемии?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Как только появится температура, не тяните, сразу же на КТ. Все проверили, все чисто и хорошо. Сказали, один результат надо подождать двое суток. Это был мазок полости рта и носа. И вот через два дня он пришел положительный, сказали оставаться дома. 2-3 дня была температура и немножко ломило кости, суставы, такое недомогание было, а потом все нормально. Просто нужно было быть дома на самоизоляции и принимать антибиотики.

Вы рекомендуете маски, антисептики?

Александр Солодуха:

Маски само собой, мыть руки, все обрабатывать и т. д.