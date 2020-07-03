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«Вместе мы – сила!» Агурбаш, Алехно и Воробей поздравляют земляков с Днём Независимости

03 июля 2020 14:29
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Анжелика Агурбаш, российская и белорусская певица:
Дорогие мои! Любимые мои земляки! С праздником – с Днём Независимости всей нашей Беларуси! Пусть все святые на небесах берегут и охраняют нашу прекрасную и красивую землю.

«Вместе мы – сила!» Агурбаш, Алехно и Воробей поздравляют земляков с Днём Независимости-1

«Вместе мы – сила!» Агурбаш, Алехно и Воробей поздравляют земляков с Днём Независимости-3

Руслан Алехно, белорусский певец, композитор, артист:
Дорогая Беларусь, дорогие белорусы! Находясь в центре Москвы, на территории нашего Посольства, я с большим удовольствием поздравляю вам с Днём Независимости. С эти большим праздником для нашей страны. Желаю всем нам мира, добра, процветания и стабильности. Мы вместе, а вместе мы – сила!

«Вместе мы – сила!» Агурбаш, Алехно и Воробей поздравляют земляков с Днём Независимости-6

Елена Воробей, заслуженная артистка России:
Любимые мои земляки! Сегодня я хочу от всей души поздравить вас с Днем Независимости. Любви, счастья и процветания в каждый дом, в каждое сердце.

# Белорусские исполнители # Музыка # Руслан Алехно # Анжелика Агурбаш # Елена Воробей

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