«Вместе мы – сила!» Агурбаш, Алехно и Воробей поздравляют земляков с Днём Независимости

Анжелика Агурбаш, российская и белорусская певица:

Дорогие мои! Любимые мои земляки! С праздником – с Днём Независимости всей нашей Беларуси! Пусть все святые на небесах берегут и охраняют нашу прекрасную и красивую землю.

Руслан Алехно, белорусский певец, композитор, артист:

Дорогая Беларусь, дорогие белорусы! Находясь в центре Москвы, на территории нашего Посольства, я с большим удовольствием поздравляю вам с Днём Независимости. С эти большим праздником для нашей страны. Желаю всем нам мира, добра, процветания и стабильности. Мы вместе, а вместе мы – сила!