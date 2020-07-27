Прямой эфир

«Это моё начинание для моей карьеры певицы». Ангелина Ломако о победе на «Славянском базаре»

27 июля 2020 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – обладатель Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре» – Ангелина Ломако.

Что сказали родители, когда ты победила?

Ангелина Ломако, обладатель Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре»:
Меня все поддерживали, родные были даже на самом конкурсе всей семьей. Когда я исполнила две песни, они меня поддержали, сказали, что все хорошо, главное для нас было достойно представить Беларусь – то, что я сделала. Что было на награждении, было неважно. Знали, что будет лауреатное место, этого и хватит. А то, что будет Гран-при, я сама не ожидала. Объявили третьего лауреата, второго, первого – я такая: «Все хорошо. Сойдет. Давайте первого лауреата». Но потом первого лауреата называют не мое имя, и я сразу в шоке стою: «Что? Почему не я?». Потом называют Гран-при, мое имя объявляют, я начинаю плакать, я иду к председателю жюри Александру Солодухе, он говорит: «Чего ты плачешь? Все же хорошо, успокойся». Я не могу остановиться и я очень радовалась.

«Это моё начинание для моей карьеры певицы». Ангелина Ломако о победе на «Славянском базаре»-1


 

Это не первый твой «Славянский базар». Расскажи, как ты пришла к этому.

Ангелина Ломако:
Я туда шла три раза, с третьего раза все получилось, я прошла национальный отбор и представляла Беларусь.

«Это моё начинание для моей карьеры певицы». Ангелина Ломако о победе на «Славянском базаре»-4

Чего не хватало в те предыдущие разы? Что ты почерпнула из предыдущих попыток, что помогло тебе в этот раз взойти на пьедестал?

Ангелина Ломако:
Возможно, я признаюсь, что в прошлых разах я не была готова на самом деле, я сама не осознавала, насколько это важно для меня, для моей карьеры. А в этом году я уже точно знаю, что для меня это важно, это мое начинание для моей карьеры певицы и сейчас я осознаю, насколько в моей жизни было важно, чтобы я была обладателем Гран-при этого конкурса.

«Это моё начинание для моей карьеры певицы». Ангелина Ломако о победе на «Славянском базаре»-7

Какие впечатления остались у Ангелины Ломако от «Славянского базара»? Узнаете, посмотрев в видеоматериале.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Музыка # Ангелина Ломако # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вместе мы – сила!» Агурбаш, Алехно и Воробей поздравляют земляков с Днём Независимости
03 июля 2020 14:29

«Вместе мы – сила!» Агурбаш, Алехно и Воробей поздравляют земляков с Днём Независимости

«Такого вообще никогда не было». Почему победительница отбора на «Славянский базар» выбрала фарерский язык для своей песни
23 марта 2020 10:23

«Такого вообще никогда не было». Почему победительница отбора на «Славянский базар» выбрала фарерский язык для своей песни

«Самый главный приз – исполнение «звёздами» на телеконцерте». Объявлен конкурс на лучшую авторскую песню
13 марта 2020 08:59

«Самый главный приз – исполнение «звёздами» на телеконцерте». Объявлен конкурс на лучшую авторскую песню