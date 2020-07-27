«Это моё начинание для моей карьеры певицы». Ангелина Ломако о победе на «Славянском базаре»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – обладатель Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре» – Ангелина Ломако. Что сказали родители, когда ты победила? Ангелина Ломако, обладатель Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» на «Славянском базаре»:

Меня все поддерживали, родные были даже на самом конкурсе всей семьей. Когда я исполнила две песни, они меня поддержали, сказали, что все хорошо, главное для нас было достойно представить Беларусь – то, что я сделала. Что было на награждении, было неважно. Знали, что будет лауреатное место, этого и хватит. А то, что будет Гран-при, я сама не ожидала. Объявили третьего лауреата, второго, первого – я такая: «Все хорошо. Сойдет. Давайте первого лауреата». Но потом первого лауреата называют не мое имя, и я сразу в шоке стою: «Что? Почему не я?». Потом называют Гран-при, мое имя объявляют, я начинаю плакать, я иду к председателю жюри Александру Солодухе, он говорит: «Чего ты плачешь? Все же хорошо, успокойся». Я не могу остановиться и я очень радовалась.





Это не первый твой «Славянский базар». Расскажи, как ты пришла к этому. Ангелина Ломако:

Я туда шла три раза, с третьего раза все получилось, я прошла национальный отбор и представляла Беларусь.

Чего не хватало в те предыдущие разы? Что ты почерпнула из предыдущих попыток, что помогло тебе в этот раз взойти на пьедестал? Ангелина Ломако:

Возможно, я признаюсь, что в прошлых разах я не была готова на самом деле, я сама не осознавала, насколько это важно для меня, для моей карьеры. А в этом году я уже точно знаю, что для меня это важно, это мое начинание для моей карьеры певицы и сейчас я осознаю, насколько в моей жизни было важно, чтобы я была обладателем Гран-при этого конкурса.