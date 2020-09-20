«Музыка рождалась у него внутри». Что слышал Бетховен в конце жизни?

На этот раз Бетховена представили в «химически чистом» виде. Правда, сдобренной на бис увертюрой к опере Россини «Вильгельм Телль». Она поразительным образом объединила и породнила между собой две столь разные бетховенские симфонии – Шестую и Пятую.

Евгений Поболовец, СТВ: Именно в таком порядке они звучали на знаменитом концерте-бенефисе Бетховена в декабре 1808-го в венском Theater an der Wien: сначала Шестая, а уже потом, после антракта, Пятая. Будучи глухим, Бетховен дирижировал, Бетховен солировал за фортепиано, Бетховен сам составлял программу. Он обладал абсолютным внутренним слухом и сочинял музыку. Феномен гения до сих пор на грани нереального.

Анастасия Смоляк, и. о. заведующего отделением функциональной диагностики РНПЦ оториноларингологии:

Какое заболевание Бетховена привело к глухоте – мнение ученых расходится. Я, после прочтения книги Ромена Роллана, считаю, что это была кохлеарная форма отосклероза. Но ученые утверждают, что это был сифилис врожденный, это было отравление мышьяком, свинцом и тому подобное, и даже генетическое заболевание.

У Бетховена дар божий. К моменту написания Девятой симфонии он был абсолютно глухим, и в венской опере, когда играли его симфонию, он даже не услышал овации, бурные аплодисменты. Его друзья развернули к залу, чтобы он увидел – и расплакался. Музыка рождалась у него внутри. Он просто переносил ноты, переносил музыку на бумагу с помощью нот. Что он слышал в конце жизни, будучи глухим – то, что слышат все наши глухие пациенты, – он слышал вибрацию. Вибрацию низких звуков. Когда играют низкий звук, ощущается вибрация. Точно так, когда играют высокий звук, вибрации нет.