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11 фотографий, которые расскажут о Юзари

11 мая 2015 13:19
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Новости Беларуси. 11 мая Юзари отмечает 24-летие! Под 11-ым номером в первом полуфинале конкурса «Евровидение-2015» выступит белорусский дуэт Uzari&Maimuna.

11 фотографий, которые расскажут о Юзари-1

Сам Юзари не раз признавался, что верит в магию чисел. Будем надеяться, совпадение принесет ребятам удачу! Узнаем это 19 мая, а пока, в честь дня рождения, предлагаем вам познакомиться с Юзари, которого вы не знали!

1. Юзари представлял Беларусь на конкурсе «Новая волна-2011» в Юрмале.

11 фотографий, которые расскажут о Юзари-4

На этом конкурсе Юзари впервые заявил о себе как артист и композитор. Ехать туда певец особого желания не изъявлял – поддался на уговоры мамы, известной артистки, солистки Национального концертного оркестра под управлением Михаила Финберга. Занял 10-ое место: просто у него не было опыта – это и сыграло свою роль, уверена мама. И мы, пожалуй, с ней согласимся!

2. Буквально накануне, весной, Юзари ездил на «Евровидение-2011» в качестве бэк-вокалиста Анастасии Винниковой.

11 фотографий, которые расскажут о Юзари-7

К слову, попробоваться на бэк-вокал к Анастасии Юзари предложила подруга мамы. ОН и и здесь отказывался, но мама настояла: вдруг второго шанса не представится!

3. А вот и Юзари с мамой (справа).

11 фотографий, которые расскажут о Юзари-10

Юзари:
Мы с мамой очень близки. В детстве мама пела мне народные песни в качестве колыбельных и брала с собой на гастроли. Помню, как на репетициях я стоял с мамой на сцене и держал ее за ногу!

4. К слову, в детстве Юзари играл в футбол и вполне мог сделать профессиональную карьеру.

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Если нужно или есть возможность, Юзари не прочь погонять мяч и повзрослев

5. В таком образе Юзари пытался выиграть национальный отбор на «Евровидение-2012». 

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Увы, не повезло. В Баку отправилась группа Litesound, которая не смогла выйти в финал конкурса. А Юзари...

6. Летом-2012 выступал на «Славянском базаре».

11 фотографий, которые расскажут о Юзари-19

7. Участвовал Юзари и в национальном отборе на «Евровидение-2013».

11 фотографий, которые расскажут о Юзари-22

В тот год Беларусь на конкурсе представляла Алёна Ланская. В финале она заняла 16-место. А тем летом...

8. Участницы конкурса «Мисс Минск» дефилировали под выступление Юзари.

11 фотографий, которые расскажут о Юзари-25

К слову, организаторами конкурса являются Мингорисполком, телеканал СТВ и Национальная школа красоты.

9. Юзари и ведущая СТВ Нина Богданова болели «За Беларусь!» на ЧМ-2014 по хоккею!

11 фотографий, которые расскажут о Юзари-28

Специально к форуму, который проходил в Минске, они написали песню – «Чемпион»!

10. Юзари и Надя Мисякова – большие друзья. Они вместе штурмовали детское «Евровидение-2014».

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Юная исполнительница представляла Беларусь на детском «Евровидении-2014». Надя занимается в студии музыканта, он же сделал ей аранжировку для конкурсной песни «Сокол» и с делегаций сопровождал на Мальту. 


Надя Мисякова, запись в Facebook

К слову, в качестве талисмана для взрослого конкурса Надя подарила любимому наставнику на удачу повязки на голову с перьями сокола – часть своего сценического костюма.

11. Юзари и Маймуна в 2015 году представят Беларусь на конкурсе «Евровидение»!

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Вчера, 10 мая, белорусская делегация прибыла в Вену. Уже завтра, 12 мая, наш дуэт проведет первую индивидуальную репетицию на сцене Венского городского зала, 15 мая состоится вторая репетиция и пресс-конференция.

Вечером 17 мая белорусские конкурсанты вместе с другими артистами примут участие в официальной церемонии открытия конкурса в венской ратуше.

С днем рождения, Юзари! 

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# Звезды # Музыка # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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