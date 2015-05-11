Евровидение-2015: Ваши ставки! Предварительные результаты

Все меньше времени остается до начала "Евровидения 2015", а фанаты уже активно участвуют в опросах: кто выиграет? Но есть также еще один опрос, на который стоит взглянуть: ставки букмекеров.

Как и большинство конкурсов, Евровидение имеет долгую "букмекерскую" историю. Конечно, сейчас все изменилось, но еще долго поклонники конкурса будут помнить те дни, когда некоторые вещи воспринимались как должное. Например, Великобритания почти постоянно была в фаворитах, а

побеждали страны, на которые никто не ставил, такие как Греция и Турция.

Важно помнить, что, как и опросы фанатов, ставки помогают создать статистику вероятных победителей. Конечно, букмекеры делают обоснованные предположения о шансах композиции, но это вера поклонников (и их деньги) поднимает вверх или опускает вниз страны в рейтинге. Принимая это во внимание, глядя на список фаворитов этого года (и не фаворитов!), можно увидеть, у какой композиции больше шансов на успех.

2015: игра трех участников

Преимущественно, Швеция, постоянный фаворит букмекеров из года в год, – выбор тех, кто делает ставки в этом году. Коэффициенты упали из-за победы на национальном отборе Монса Зелмерлева, и сейчас победа Швеции удвоит или почти утроит вашу ставку у большинства букмекеров.

Италия совсем немного отстает от Швеции, затем следует Австралия, у которой более выгодный коэффициент на победу 4-1. Эта тройка значительно опередила остальных. Эстония отстает с коэффициентами между 7-1 и 9-1. Далее в очереди на "победу" Финляндия. Очевидно, зрители чувствуют, что основная борьба развернется между тремя участниками в этом году.

Колебания и аутсайдеры

У Израиля и Беларуси довольно большие колебания за последние недели, начиная с коэффициента 25-1, и заканчивая 100-1 у некоторых букмекеров. Все зависит от текущего настроения по отношению к песне, но эти две страны могут оказаться темными лошадками, которые еще покажут себя.

Репетиции, конечно, окажут большое влияние на падения и взлеты. Ожидайте больших изменений в текущем положении дел после окончания каждого полуфинала. У Австрии и Нидерландов, например, был коэффициент на победу 66-1 и больше в 2014 году до того, как Кончита и группа "The Common Linnets" поразили аудиторию и успешно прошли в финал.

Неожиданный успех и провалы

Сюрпризы всегда возможны. Фанаты, которые поставили на песню "Fly on the wings of love" в 2000 году, получили хорошие деньги из-за коэффициента на победу Дании. Но случаются не только сюрпризы, но и провалы. Вполне вероятен и вариант, когда песни могут быть вверху списка фаворитов, а затем просто провалиться.

В 2014 году Молли из Великобритании в финале входила в пятерку фаворитов, но в итоге оказалась ближе к концу списка. В 2013 году поклонникам конкурса очень понравилась песня исполнительницы Кристы "Marry me" после хорошего выступления в полуфинале, но к сожалению для Финляндии ее ждал провал в финале.

Но как для Евровидения, так и для ставок в целом характерно то, что вы никогда не знаете, что произойдет. Всегда присутствует элемент случайности.



Источник: esctoday.com