Руководитель ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси: У нас нет слов «не могу» и «не хочу»

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечает руководитель и главный дирижер академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Воропаев.

Поздравляю вас с прошедшим праздником. Это все-таки наш общий праздник. Первый вопрос, который хочется задать: вы себя кем больше ощущаете – артистом или военным?

Владимир Воропаев:

Если так сказать, по-честному и прямо, то, конечно, это в одном сочетании – я военный артист. Во-первых, у меня есть и военное образование, и, так сказать, гражданское образование. Но общее то, что я посвятил всю жизнь, я присягнул на верность стране, я ношу офицерское звание, то, что я закончил факультет военных дирижеров при Московской консерватории. Именно выбрал такую профессию, где еще в коллективе работают и гражданские, и военные. В любом случае это все говорит о том, что я в одном лице.

А что отличает военного артиста от просто артиста? Артисты, вообще, люди, в принципе, творческие достаточно тяжелые бывают, капризные.

Владимир Воропаев:

Это да. Конечно, военному артисту присущи, во всяком случае, те критерии, по которым мы, бывает, и встречаемся, и берем на службу, на работу. Если на службу военную гражданское лицо, это, в первую очередь, дисциплина, это преданность своей профессии.

То есть опаздывать на репетиции у вас не позволяется.

Владимир Воропаев:

Конечно. У нас нет таких слов «не могу», «не хочу». А это говорит о том, что человек, уже придя в тот или иной коллектив, а если говорить о нашем коллективе, то, естественно, он понимает, что эти слова ему уже просто нельзя говорить, даже лишь по той причине, что они не принимаются здесь.

Знаете, нашим артистам мы прощаем иногда какие-то мелкие слабости, увлечения женщинами, все, что угодно. Военные артисты должны блюсти себя по всем фронтам?

Владимир Воропаев:

Конечно. Во-первых, мы носим военную форму. Что всегда с военным человеком? Это честь, совесть. Как оно было, так оно и есть. И поэтому где бы мы ни были, а тем более это концертная площадка, мы должны отдавать в песнях свою душу, свой образ. Это дисциплинирует, осанка должна быть. Это преданность отношению к своему делу, это вид, это подтянутость. Даже человек гражданский, который у нас также носит военную концертную форму, становится совершенно другой. Это и прическа. Молодой человек не придет с косичкой, это просто исключено. Поэтому уже приходя к нам, уже надевая военную форму, уже для человека есть какие-то параметры: он должен выглядеть соответствующе, соответствовать этому образу. А военный человек – это постоянные смотры, каждый день заостряем огромное внимание на его внешний вид, на его отношение к делу.

О репертуаре хочется спросить. Вы допускаете какие-то современные версии? Из чего состоит репертуар?

Владимир Воропаев:

Да, допускаем. Вы знаете, сейчас много самобытности, яркости. Нужно создать образ. Благодаря чему? Это, конечно, в первую очередь исполнение. Другое дело – аранжировки. Потом – сочетание современных ритмов. Мы живем сегодняшним временем, где молодежь диктует свое. Они живут своей жизнью, они поют песни, им нравится, они слушают. И, естественно, я как руководитель наблюдаю, в каждом я вижу потенциал.

То есть со сменой поколения у вас проблем нет.

Владимир Воропаев:

Нет. Буквально лет семь назад у нас танцевали только народные танцы. В основном это были танцы народов мира. К нам начали приходить те ребята, которые танцуют уличные танцы: хип-хоп, брэйк-данс. Я сначала на это смотрел и думал, что без образования, как это возможно. Но потом они начали просто к нам приходить и просить исполнить какой-то танец. Мы сделали хорошие аранжировки. И ряд ребят стали нашей основой. Я не хочу сказать основой балета, но основой этого жанра современного танца. С каждым годом мы становимся все профессиональней, все ярче в своем исполнении. И, самое главное, видим, что мы это правильно сделали, есть жизнь, есть история, есть мостик от прошлого к настоящему и будущему. И где бы мы ни выступали, современные танцы, конечно, приводят в восторг. С чем это еще связано? Это силовые танцы. Конечно, красота в народном танце – современный танец немножко уступает. Но в то же время здесь сила, выносливость, здесь есть определенная харизма молодости, задора. Не каждый может сделать, кто танцует классические. То же самое и наоборот. У нас и народные, и классические танцы, и эстрадные. Где бы мы ни были, на любом концерте, все это воспринимается на ура. Как одни, так и другие. И поэтому мы нашли место. Нашли место в концертной программе, в репертуаре. И блестяще ребята справляются. Поэтому мы шагаем в ногу.

А где вас можно увидеть, услышать? Какие основные концертные площадки?

Владимир Воропаев:

Нас можно услышать везде. В России мы часто бываем, выезжаем за пределы нашей страны. Мы бывали уже много раз во Франции, мы выступали в Польше, в Молдавии, на Украине, в Бельгии, в Голландии.

Это же не только военные гарнизоны? Наверное, еще и гражданские?

Владимир Воропаев:

Я, в принципе, говорю, начав издалека. Но самое главное наше предназначение – это, конечно, мы работаем в нашей стране. И, наверное, нет такого уголка в нашей республике, где бы мы не побывали. Это и воинские гарнизоны, и отдельные воинские части. Выступаем в больших городах, в солдатских клубах, на площадях. На учениях. Летаем в Российскую Федерацию. Были в Ашулуке. Также мы летели в самолете вместе с ребятами, которые показывали свое мастерство, а мы в передышке исполняли для них любимые песни, которые им очень нравятся. Одним словом, мы для чего там были? Это наша земля, мы, белорусы, всегда рядышком, пели эти песни замечательные, которые с большим удовольствием слушали. Они не ощущали этот разрыв.

Что на бис идет всегда?

Владимир Воропаев:

Сейчас очень много на бис идет. Хорошо, конечно, идут песни советских времен. Это «Идет солдат по городу», «Не плачь, девчонка», «Пилот», «Пароход, дорогу!», «Лявониха», «Катюша», «Калинка», «Касіў Ясь канюшыну». И русские, и белорусские сочетания этих произведений. Но, в принципе, все произведения идут хорошо, воспринимаются, когда на сцене есть харизма, когда подача есть. И если мы еще сюда привлекаем зрителей, а, как правило, это нужно делать, главное, чтобы была связь. И если слушатели песню знают, тогда с ними очень легко, ими легко руководить и управлять. Они вместе подпевают. Поэтому очень много песен.

Праздник уже отгремел. Мне кажется, хороших слов для наших ветеранов никогда не бывает много. Скажите, что бы вы могли пожелать им? Мне кажется, от вас это особенно важно.

Владимир Воропаев:

Знаете, я хочу пожелать им, чтобы они долго-долго жили. Это долголетие. Их опыт, их мудрость, героизм. Они нам очень нужны. И нашему подрастающему поколению. Я думаю, что чем больше будут они с нами, чем больше ребятишки будут знать правды о войне, тем больше они будут любить свою страну, защищать ее, оберегать. И, конечно, ради этого мы служим. Поэтому, уважаемые, дорогие ветераны, живите долго, счастливо, живите и радуйте нас, а мы будем радовать вас. Будут звучать песни, которые согревали ваши души, которые вдохновляли вас на подвиг. Мы вас очень любим. С праздником.