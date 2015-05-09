Прямой эфир

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет

09 мая 2015 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До конкурса «Евровидение-2105» осталось полторы недели. В преддверии главного музыкального события года в Европе ctv.by решил вспомнить всех победителей форума за последние 10 лет!

Время не стоит на месте… Насколько изменились обладатели хрустального микрофона с тех пор, когда принимали лавры победителя? Постарели? А, может, наоборот – помолодели?

У вас, конечно, будет свое мнение на этот счет, но для чистоты эксперимента введем третью сторону: ресурс, расположенный по адресу How-Old.net способен за несколько секунд проанализировать фотографию и выдать свою (!) оценку пола и возраста человека. Новая программа за неделю буквально взорвала весь мир.

2005. Елена Папаризу (Греция)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-1

31 января Елене Папаризу исполнилось 33 года. 

2006. Lordi (Финляндия)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-4

Томи Путаансуу, солисту группы, 15 февраля исполнился 41 год.

2007. Мария Шерифович (Сербия)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-7

На наш взгляд, Мария не особо изменилась, а вот приложение считает, что с каждым годом сербская певица только молодеет! Причем в буквальном смысле! Такая же ситуация и с Александром Рыбаком. Но потерпите, обо всем попорядку!

На самом деле, 14 ноября 2014 года Марии Шерифович исполнилось 30 лет. 

2008. Дима Билан (Россия)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-10

24 декабря 2014 Диме Билану исполнилось 33 года. 

2009. Александр Рыбак (Норвегия)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-13

У Александра Рыбака день рожденя 13 мая. И буквально на днях ему исполнится 28!

2010. Лена Майер (Германия)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-16

Этой милой девушке 23 мая исполнится только 24.

2011. Элл и Никки (Азербайджан)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-19

Эльдару Гасымову (Элл) 4 июня исполнится 26 лет, а Нигяр Джамал 7 сентября будет уже 35! 

2012. Лорин (Швеция)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-22

Лорин действительно 31! Ее день рождения 16 октября. 

2013. Эммили де Форест (Дания)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-25

22 февраля Эммили исполнилось 22 года. 

2014. Кончита Вурст (Австрия)

Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет-28

26 ноября этому человеку исполнилось 26 лет.  

# Музыка # Евровидение 2015

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы понимаем, что решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан»: Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения 2015»
07 мая 2015 09:55

«Мы понимаем, что решение может вызывать недовольство со стороны некоторых стран, но выбор уже сделан»: Кончита Вурст станет ведущей «Евровидения 2015»

Юзари и Маймуна лидируют в рейтинге «самых красивых» участников Евровидения-2015
05 мая 2015 11:13

Юзари и Маймуна лидируют в рейтинге «самых красивых» участников Евровидения-2015

Пре-пати: как коллеги провожали Юзари и Маймуну на Евровидение?
30 апреля 2015 14:41

Пре-пати: как коллеги провожали Юзари и Маймуну на Евровидение?