Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет
Новости Беларуси. До конкурса «Евровидение-2105» осталось полторы недели. В преддверии главного музыкального события года в Европе ctv.by решил вспомнить всех победителей форума за последние 10 лет!
Время не стоит на месте… Насколько изменились обладатели хрустального микрофона с тех пор, когда принимали лавры победителя? Постарели? А, может, наоборот – помолодели?
У вас, конечно, будет свое мнение на этот счет, но для чистоты эксперимента введем третью сторону: ресурс, расположенный по адресу How-Old.net способен за несколько секунд проанализировать фотографию и выдать свою (!) оценку пола и возраста человека. Новая программа за неделю буквально взорвала весь мир.
2005. Елена Папаризу (Греция)
31 января Елене Папаризу исполнилось 33 года.
2006. Lordi (Финляндия)
Томи Путаансуу, солисту группы, 15 февраля исполнился 41 год.
2007. Мария Шерифович (Сербия)
На наш взгляд, Мария не особо изменилась, а вот приложение считает, что с каждым годом сербская певица только молодеет! Причем в буквальном смысле! Такая же ситуация и с Александром Рыбаком. Но потерпите, обо всем попорядку!
На самом деле, 14 ноября 2014 года Марии Шерифович исполнилось 30 лет.
2008. Дима Билан (Россия)
24 декабря 2014 Диме Билану исполнилось 33 года.
2009. Александр Рыбак (Норвегия)
У Александра Рыбака день рожденя 13 мая. И буквально на днях ему исполнится 28!
2010. Лена Майер (Германия)
Этой милой девушке 23 мая исполнится только 24.
2011. Элл и Никки (Азербайджан)
Эльдару Гасымову (Элл) 4 июня исполнится 26 лет, а Нигяр Джамал 7 сентября будет уже 35!
2012. Лорин (Швеция)
Лорин действительно 31! Ее день рождения 16 октября.
2013. Эммили де Форест (Дания)
22 февраля Эммили исполнилось 22 года.
2014. Кончита Вурст (Австрия)
26 ноября этому человеку исполнилось 26 лет.