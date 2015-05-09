Приложение, захватившее весь мир, определило, сколько лет победителям «Евровидения» разных лет

Новости Беларуси. До конкурса «Евровидение-2105» осталось полторы недели. В преддверии главного музыкального события года в Европе ctv.by решил вспомнить всех победителей форума за последние 10 лет!

Время не стоит на месте… Насколько изменились обладатели хрустального микрофона с тех пор, когда принимали лавры победителя? Постарели? А, может, наоборот – помолодели?

У вас, конечно, будет свое мнение на этот счет, но для чистоты эксперимента введем третью сторону: ресурс, расположенный по адресу How-Old.net способен за несколько секунд проанализировать фотографию и выдать свою (!) оценку пола и возраста человека. Новая программа за неделю буквально взорвала весь мир.