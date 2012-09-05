В Минске погибла фотомодель

Новости Беларуси. 23-летняя девушка, пропавшая в Минске в июне, найдена мертвой вблизи поселка Ратомка грибниками.

Ксения Маркевич вышла из дома в Минске днём 17 июня, с тех пор её телефон молчал, жизнь в социальных сетях замерла. Ксению объявили в международный розыск. Свою помощь в поисках девушки предложили друзья, знакомые, волонтерские отряды и просто сочувствующие люди, причем из разных уголков Беларуси и даже из-за рубежа. О том, что девушку ищут, пользователи сообщали на нашем форуме.

За два месяца до ухода из дому Ксения потеряла любимую работу и очень болезненно переживала это событие: рассорилась с друзьями. Кроме того, сложная обстановка сложилась в ее семье. Мама девушки не исключала, что из-за стресса Ксения могла потерять память.

Обстоятельства смерти выясняются, но мать девушки на странице в социальной сети утверждает, что это было «спланированное убийство».

Мама погибшей девушки (запись в социальной сети):

Ксюши больше нет. Это спланированное убийство.

Минский районный отдел Следственного комитета проводит расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти Ксении.

Ксения работала как фотомодель, принимала участие во многих творческих проектах.

По информации TUT.BY, тело девушки было найдено повешенным в лесном массиве, в одном из карманов одежды была распечатка из интернета с информацией, как завязывать петлю. Портал ссылается на проверенные источники, однако, их не называет.

Обновлено 05.09. 2012

Родители девушки не смогли опознать её тело. В воскресенье (02.09.2012) должна была состояться церковная панихида по девушке, однако в связи с отсутствием уверенности, что найденное в лесу под Минском тело принадлежит Ксении Маркевич, панихиду отменили. Назначена дополнительная экспертиза.

По информации Следственного комитета при девушке был найден документ на имя Ксении Маркевич, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти девушки, с которой был найден документ на имя Ксении Маркевич. Причину смерти девушки и ее личность установит ряд судебно-медицинских экспертиз.